Presentan a 'Leo', la mascota oficial de NL para el Mundial 2026

A poco más de 70 días del inicio del Mundial de FIFA 2026, Nuevo León presentó oficialmente a su mascota: "Leo", un león que representará al estado durante el evento futbolístico más importante a nivel internacional.

En el video de presentación, "Leo" aparece listo para la cancha, vistiendo una camiseta naranja con el número 10, pantalón corto azul, calzado naranja y un sombrero del mismo color con detalles amarillos, reflejando el espíritu futbolero y festivo de Nuevo León.

La presentación oficial estuvo a cargo del gobernador Samuel García, quien compartió un video en sus redes sociales anunciando la llegada de "Leo" a la ciudad. En la pieza, el león recorre la ciudad, ganándose la atención y cariño de todos como una verdadera celebridad.

Ya llegó LEO, la nueva estrella del Mundial Más Norteño. ¡Agárrense porque un nuevo crack está en la cancha! 🦁⚽️ pic.twitter.com/hGQ9047jib — Samuel García (@samuel_garcias) March 26, 2026

Una mascota con identidad regiomontana

Durante el evento, Mariana Rodríguez destacó que “Leo” simboliza la esencia de la entidad: fuerza, valentía y sentido de comunidad.

Explicó que el león representa el carácter de los neoloneses y su espíritu de protección y orgullo.

Además, subrayó que no se trata de una figura decorativa, sino de un elemento activo en la experiencia mundialista.

“Será quien reciba a los visitantes en el aeropuerto, participe en el Fan Fest y anime en el estadio. También busca fomentar el cuidado del entorno y el sentido de pertenencia”, dijo.

El mandatario estatal aseguró que Nuevo León está listo para mostrarse ante el mundo y presumir su organización.

“Hoy empieza el Mundial en Nuevo León. Vamos a dar una probadita de lo que será la mejor sede”, afirmó. “Estamos a 77 días del Mundial. Hoy el Mundial empieza en Nuevo León. Hoy tenemos el primer juego de repechaje 4 de la tarde. Surinam contra Bolivia”, expresó. “Vamos a dar el cáliz, la probadita de lo que va a ser el Mundial en la mejor sede, en la sede más norteña, aquí en Nuevo León”, apuntó.

Infraestructura deportiva, eje de la estrategia

Como parte del evento, se inauguraron tres nuevas canchas de futbol en el Parque Fundidora, dentro del programa Ponte Nuevo, Ponte Mundial.

Con esta entrega, el gobierno estatal superó su meta inicial de 500 espacios deportivos, alcanzando un total de 503 canchas construidas o rehabilitadas.

De acuerdo con autoridades, estos espacios abarcan más de 34 hectáreas de pasto sintético y benefician a más de 650 mil estudiantes de nivel básico, así como a miles de jóvenes de niveles superiores.

"Estamos listos, cumplimos, prometimos 500 canchas, van 503 y hoy frente a nuestro testigo de honor un león de Nuevo León, orgullosamente regio, le encanta la carnita asada, es además futbolero, entonces, vamos a echar la cascarita”, manifestó.

Fundidora, epicentro del Fan Fest

El gobernador adelantó que el Parque Fundidora será sede de uno de los Fan Fest más grandes del país, con capacidad de recibir hasta 100 mil personas por día durante el Mundial.

“Me complace estar aquí en Fundidora porque será aquí donde celebraremos el mejor Fan Fest con los mejores artistas y con el récord de personal pudiendo tener hasta 100 mil personas diarias en el verano", señaló.

Por otra parte, en el evento participaron en este evento funcionarios estatales, personal directivo, docentes, alumnos, padres de familia, supervisores y promotores deportivos.

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