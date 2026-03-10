Nuevo León presenta estudio para frenar abandono escolar

El Gobierno de Nuevo León presentó los resultados del estudio “Desafiliación y abandono escolar en la Educación Media Superior de Nuevo León: riesgos y recomendaciones de política pública”, con el objetivo de fortalecer las estrategias que permitan prevenir la deserción estudiantil y garantizar el derecho a la educación de las juventudes.

La investigación fue presentada en Monterrey por la Secretaría de Educación de Nuevo León como parte de las acciones para impulsar políticas públicas basadas en evidencia que contribuyan a la permanencia de estudiantes en el nivel medio superior.

Análisis de causas del abandono escolar

El estudio analiza, a partir de datos estadísticos, encuestas y entrevistas con estudiantes, docentes y directivos, los factores académicos, personales y del entorno que influyen en la desafiliación y el abandono escolar.

Entre los temas abordados se encuentran el contexto del abandono escolar en México, los riesgos asociados tanto a las escuelas como a los estudiantes, así como la perspectiva de las figuras educativas que participan en el proceso formativo.

La investigación fue desarrollada en colaboración con diversas instituciones y organizaciones, entre ellas Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica, Capital para el Bien Común, Fundación para Unir y Dar y la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.

Durante la presentación de resultados participaron autoridades educativas, líderes académicos y representantes del sector empresarial.

Proponen estrategia integral de permanencia escolar

Con base en los hallazgos, el estudio plantea avanzar hacia una estrategia integral de permanencia escolar, que contemple acciones de prevención temprana y mecanismos que permitan detectar riesgos de abandono.

Entre las propuestas destacan la creación de sistemas de alerta temprana, el fortalecimiento de los aprendizajes, la ampliación de modalidades educativas flexibles para estudiantes que trabajan y el impulso a una mayor corresponsabilidad entre los sectores educativo, social y productivo.

Importancia de la orientación vocacional

La presentación del estudio fue encabezada por el secretario de Educación estatal, Juan Paura García, quien destacó que la deserción escolar puede enfrentarse mediante acciones coordinadas entre distintas instituciones.

“El estudio confirma que es posible enfrentar el abandono escolar con acciones preventivas y coordinadas: fortalecer la orientación vocacional desde secundaria, ofrecer modalidades flexibles para quienes estudian y trabajan, y avanzar hacia un sistema estatal de alerta temprana”, señaló el funcionario.

En el evento también participaron Ana Fernanda Hierro, secretaria técnica del Consejo Nuevo León; Miguel Treviño de Hoyos, del Tecnológico de Monterrey; y Armando Estrada Zúñiga, de Capital para el Bien Común A.C.

Las autoridades coincidieron en que los resultados del estudio permitirán orientar decisiones y diseñar políticas públicas más efectivas para reducir el abandono escolar en el nivel medio superior y ampliar las oportunidades educativas para las juventudes de Nuevo León.

