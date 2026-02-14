Libros incluirán contenido de mujeres en la historia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este sábado su primera actividad oficial en Tlaxcala, donde anunció que los libros de texto gratuitos de educación básica incorporarán la sección “Mujeres en la Historia”, con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la construcción del país.

El anuncio se dio durante la inauguración de la ampliación del CBETIS 153 en el municipio de San Pablo del Monte, acto en el que estuvo acompañada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

La actividad formó parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura en educación media superior.

En su mensaje, la mandataria subrayó que los libros de texto gratuitos actuales “no van a cambiar”, pero enfatizó la necesidad de incorporar más referencias a mujeres que han sido históricamente invisibilizadas.

“Eso sí, a los libros de texto les vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia”, señaló, al recordar que en las narraciones tradicionales se mencionan figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Vicente Guerrero, pero pocas veces se destaca a mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez o Leona Vicario.

Sheinbaum afirmó que el objetivo es equilibrar la narrativa histórica para reconocer el papel femenino en procesos como la Independencia y otros momentos clave del país.

Cambios en la SEP

El anuncio ocurre en medio de ajustes dentro de la Secretaría de Educación Pública, que designará a una nueva persona al frente de la Dirección de Materiales Educativos, cargo que hasta el viernes ocupaba Marx Arriaga Navarro.

Sin referirse directamente al relevo, la presidenta recordó que los libros fueron modificados tras la llegada de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación en 2018, y celebró que los contenidos actuales reflejen una nueva forma de educar bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

Sheinbaum reiteró que tanto la actualización de contenidos como la construcción de nuevas escuelas forman parte de la Nueva Escuela Mexicana, estrategia que busca transformar el modelo educativo para ampliar el acceso y mejorar la calidad de la enseñanza.

