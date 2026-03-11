UANL y Fundación México Monterrey salvarán legado de las mujeres

La UANL y la Fundación México Monterrey 2010 realizarán proyecto editorial y académico sobre las transformadoras de la historia de México

Para fortalecer la promoción de actividades educativas y culturales, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Fundación México Monterrey 2010 AC, responsable del proyecto Paseo de la Mujer Mexicana, firmaron un convenio de colaboración para desarrollar proyectos editoriales y académicos que rescaten el legado de mujeres que han contribuido a la historia del país.

La firma del acuerdo, realizada en Rectoría, fue encabezada por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, y la presidenta de la fundación, Liliana Melo de Sada.

Asistieron también la consejera de la fundación, Rosa María González de Dávila; la Directora del Paseo de la Mujer Mexicana, Nataly Martínez Medina, el Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Abraham A. Hernández Paz; y el Director de Editorial Universitaria UANL, Antonio Ramos Revillas.

El rector de la UANL señaló que el 52 por ciento de la matrícula actual universitaria está conformada por mujeres, mientras que el 43 por ciento del profesorado y el 47 por ciento del personal investigador también corresponde a mujeres.

“La Universidad ha reconocido el trabajo de estudiantes e investigadoras que han destacado por sus logros académicos, lo que representa un motivo de orgullo para la Institución y la UANL mantiene su compromiso con la equidad y la igualdad de oportunidades dentro de su comunidad universitaria”, señaló Guzmán López.

Melo de Sada explicó que el convenio permitirá trabajar de manera conjunta con la UANL en la elaboración de una serie editorial dedicada a mujeres que transformaron la historia del país y que, en muchos casos, no han recibido el reconocimiento que merecen.

“Vamos a empezar con siete tomos de los libros de las mujeres que cambiaron la historia de México y que nunca han sido nombradas. Ya sabemos que si no le ponemos nombre y apellido, no existes”, expresó.

Melo de Sada detalló que el proyecto tendrá un amplio alcance educativo, ya que cada uno de los títulos contará con una distribución de aproximadamente siete mil 200 ejemplares, los cuales serán entregados en escuelas públicas de nivel primaria, secundaria y preparatoria, además de bibliotecas del estado, en coordinación con la Secretaría de Educación de Nuevo León.

El convenio establece la colaboración entre la UANL y la Fundación México Monterrey 2010 para impulsar publicaciones, actividades culturales y proyectos académicos que contribuyan a difundir el papel de las mujeres en la historia nacional.

La Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UANL fungirá como enlace institucional para el desarrollo de las iniciativas derivadas de este acuerdo.

