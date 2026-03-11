Podcast
Cultura

Tendrá presencia CONARTE en la feria de UANLeer

En el Pabellón Nuevo León, también estarán en exhibición y venta las publicaciones del Fondo Editorial Nuevo León y 3 Museos

  • 11
  • Marzo
    2026

Con sus novedades editoriales el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) estará en la UANLeer 2026, esta participación incluirá la presentación de siete de sus títulos de reciente lanzamientoEntre la oferta de CONARTE destacan los libros que integran la Colección Conmemorativa 30 años CONARTE y el ganador del Premio Estatal de Poesía Carmen Alardín 2025.

Autores, académicos y creadores compartirán sus más recientes publicaciones y reflexiones, esta serie de presentaciones representan un espacio para el diálogo, la lectura y el encuentro con las ideas.

En el Pabellón Nuevo León, también estarán en exhibición y venta las publicaciones del Fondo Editorial Nuevo León y 3 Museos.

“Reiteramos una vez más el compromiso con la creación y desarrollo de estrategias innovadoras que motiven a nuestra comunidad a acercarse al maravilloso mundo de la lectura. Sabemos que, al fomentar este hábito, no solo enriquecemos el intelecto y la imaginación, sino que también contribuimos a la formación de ciudadanos más críticos y participativos”, expresó Melissa Segura Guerrero, Secretaria de Cultura de Nuevo León.

El Pabellón Nuevo León estará identificado con el número uno en el Patio Sur (planta baja) del Colegio Civil Centro Cultural Universitario; con alrededor de mil ejemplares de cien títulos editados y coeditados por CONARTE, entre los que destaca la poesía, narrativa, libros de patrimonio, arte, historia y dramaturgia.

La Feria Universitaria del Libro UANLeer es organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y su Editorial Universitaria. Esta edición bajo el lema “De la Universidad a sus Lectores”, celebra 30 años de legado de la Editorial Universitaria.


