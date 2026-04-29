Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Dia_Danza3_582088b7fe
Nuevo León

Nuevo León y Conarte celebrarán el Día Internacional de la Danza

Monterrey festejará el Día Internacional de la Danza con función gratuita de más de tres horas, reuniendo múltiples estilos y destacando su valor cultural

  • 29
  • Abril
    2026

Con una gran celebración del movimiento, la diversidad artística y la expresión corporal, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) conmemorará el Día Internacional de la Danza 2026 con una función especial este jueves 30 de abril en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad.

A partir de las 18:00 horas, el recinto abrirá sus puertas para recibir a familias, estudiantes, artistas y amantes de la danza en un evento gratuito que reunirá durante más de tres horas a instituciones, academias y grupos independientes de todo el estado.

La jornada ofrecerá una amplia muestra de estilos que incluirán folklore, jazz, tap, danza clásica, contemporánea, flamenco y otras expresiones coreográficas, consolidando una fiesta cultural para públicos de todas las edades.

La danza como lenguaje universal

Conarte destacó que esta celebración busca reconocer a la danza como una manifestación artística capaz de unir, transformar y conectar a las personas más allá de diferencias culturales o sociales.

El Día Internacional de la Danza se conmemora cada 29 de abril desde 1982, fecha instaurada por la UNESCO y el Consejo Internacional de la Danza para honrar el natalicio de Jean-Georges Noverre, considerado precursor del ballet moderno.

DiaDanza2.png

Este año, el mensaje internacional corre a cargo de la reconocida coreógrafa canadiense Crystal Pite, quien plantea una visión profundamente humana del arte escénico al afirmar que todas las personas son bailarinas porque la vida misma nos mueve.

Su reflexión resalta a la danza como una forma de lenguaje sin palabras, una expresión efímera y poderosa que honra tanto el espacio exterior como el interior de cada individuo.

Monterrey se suma a celebración mundial

Con este espectáculo, Nuevo León se incorpora a la conmemoración global que cada año reúne funciones, talleres, exhibiciones y encuentros comunitarios en decenas de países.

DiaDanza.png

La iniciativa también refuerza el papel de Monterrey como un punto clave para la promoción cultural en México, acercando al público a distintas disciplinas dancísticas en un formato accesible y gratuito.

La celebración organizada por Conarte no solo busca mostrar talento escénico, sino también fomentar la convivencia, el bienestar y el reconocimiento de la danza como una herramienta de identidad, creatividad y cohesión social.

Así, el escenario del Teatro de la Ciudad se convertirá en el punto de encuentro donde Nuevo León celebrará que bailar también es una forma de vivir, resistir y compartir.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_04_30_at_9_20_10_PM_f645d27155
San Pedro celebra a niños con festival temático 'Circusland'
rgsreasg_1167d15275
Lleva Nava programas sociales a 500 familias en Santa Catarina
Whats_App_Image_2026_04_30_at_12_19_21_PM_0431dccad5
Recibe de la Peña a 10 nuevos elementos para Policía de Santiago
publicidad

Últimas Noticias

nacional_ruben_rocha_moya_0ef9bd59f8
Crimen de informante de la DEA agrava caso contra Rocha Moya
9df09bf8_dd5a_4c7c_9efb_c20652334df5_833e59f4a8
Sinfonietta de la UANL ofrecerá concierto inmersivo con Beethoven
Whats_App_Image_2026_04_30_at_7_16_54_PM_1ce33ad1b1
Rechaza la ONU 'perdonar' la deuda de Estados Unidos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×