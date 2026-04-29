Nuevo León y Conarte celebrarán el Día Internacional de la Danza

Con una gran celebración del movimiento, la diversidad artística y la expresión corporal, el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) conmemorará el Día Internacional de la Danza 2026 con una función especial este jueves 30 de abril en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad.

A partir de las 18:00 horas, el recinto abrirá sus puertas para recibir a familias, estudiantes, artistas y amantes de la danza en un evento gratuito que reunirá durante más de tres horas a instituciones, academias y grupos independientes de todo el estado.

La jornada ofrecerá una amplia muestra de estilos que incluirán folklore, jazz, tap, danza clásica, contemporánea, flamenco y otras expresiones coreográficas, consolidando una fiesta cultural para públicos de todas las edades.

La danza como lenguaje universal

Conarte destacó que esta celebración busca reconocer a la danza como una manifestación artística capaz de unir, transformar y conectar a las personas más allá de diferencias culturales o sociales.

El Día Internacional de la Danza se conmemora cada 29 de abril desde 1982, fecha instaurada por la UNESCO y el Consejo Internacional de la Danza para honrar el natalicio de Jean-Georges Noverre, considerado precursor del ballet moderno.

Este año, el mensaje internacional corre a cargo de la reconocida coreógrafa canadiense Crystal Pite, quien plantea una visión profundamente humana del arte escénico al afirmar que todas las personas son bailarinas porque la vida misma nos mueve.

Su reflexión resalta a la danza como una forma de lenguaje sin palabras, una expresión efímera y poderosa que honra tanto el espacio exterior como el interior de cada individuo.

Monterrey se suma a celebración mundial

Con este espectáculo, Nuevo León se incorpora a la conmemoración global que cada año reúne funciones, talleres, exhibiciones y encuentros comunitarios en decenas de países.

La iniciativa también refuerza el papel de Monterrey como un punto clave para la promoción cultural en México, acercando al público a distintas disciplinas dancísticas en un formato accesible y gratuito.

La celebración organizada por Conarte no solo busca mostrar talento escénico, sino también fomentar la convivencia, el bienestar y el reconocimiento de la danza como una herramienta de identidad, creatividad y cohesión social.

Así, el escenario del Teatro de la Ciudad se convertirá en el punto de encuentro donde Nuevo León celebrará que bailar también es una forma de vivir, resistir y compartir.

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