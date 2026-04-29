Andrés Mijes pide a Federación y Estado actuar en caso Mattel

Tras revelarse que la fábrica de juguetes Mattel que se ubica en Escobedo es la campeona en emisiones de plomo en todo México y no sólo en Nuevo León, el alcalde de ese municipio, Andrés Mijes, pidió a la Federación y al gobierno estatal actuar conforme a sus facultades.

Un estudio reveló que 83 niños de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) resultaron con concentraciones altas en plomo en su sangre, y que la mayor parte de los casos son de Escobedo.

Al cuestionarle al edil qué se hará al respecto, respondió que las facultades legales para intervenir están bien definidas y no son municipales.

"Yo no tengo información de ese tipo. Les recuerdo que las atribuciones en materia de medio ambiente son de la Profepa, la Semarnat, la Secretaría de Salud y la Agencia de Medio Ambiente estatal”, declaró. "Son quienes tienen la competencia para actuar”, afirmó.

Se le preguntó si buscará a los representantes de la empresa, y a eso respondió: "Vamos a buscar un acercamiento, pero lo que vamos a hacer es arengar a las autoridades que tienen competencia a que sean ellas quienes actúen de acuerdo a estadísticas y consecuencias”.

La investigación sobre el hallazgo del plomo en la sangre de los infantes es de los Cendis.

"Así es, pero tiene que ser la autoridad competente”, reiteró. "Si yo actúo en contra de una empresa sin tener atribuciones, ya se pueden imaginar en qué lío me voy a meter”, sostuvo. "Les corresponde a los dos, al Estado y a la Federación”, declaró.

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