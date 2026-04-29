DeAndre Jordan gana el premio al compañero del año de la NBA

Los New Orleans Pelicans no entraron a postemporada, pero se llevaron el premio a Compañero del Año de la mano de DeAndre Jordan .

Y es que este miércoles, el casca "0" de los Pelicans se impuso, por poco, a Jrue Holiday, de Portland, y a Jeff Green, de Houston.

En la votación, Jordan terminó con 1,445 puntos de 385 jugadores actuales de la NBA, mientras que Holiday, ganador en tres ocasiones, finalizó con 1,437 puntos y Green con 1,420.

Un panel de ejecutivos de la liga seleccionó a 12 finalistas, seis de cada conferencia, para ser considerados para el honor.

Jordan suma el premio a una lista de reconocimientos que incluye tres selecciones All-NBA, dos elecciones al Equipo Defensivo, una convocatoria al Juego de Estrellas, una medalla de oro olímpica de los Juegos de Río de Janeiro 2016 y un campeonato con Denver en 2023.

New Orleans Pelicans center DeAndre Jordan has been named the 2025-26 Twyman-Stokes Teammate of the Year.



Presented annually since 2012-13, the award recognizes the player deemed the league’s best teammate, based on selfless play, leadership and commitment to the team. pic.twitter.com/dUi5J6O5Dv — NBA Communications (@NBAPR) April 29, 2026

El premio rinde homenaje al jugador considerado el mejor compañero de equipo de la liga “en función de su juego desinteresado, su liderazgo dentro y fuera de la cancha como mentor y modelo a seguir para otros jugadores de la NBA, y su compromiso con el equipo”.

Historia del premio

El galardón se entrega desde 2013 y lleva por nombre Jack Twyman y Maurice Stokes, quienes fueron compañeros en los Royals de Rochester/Cincinnati Royals de 1955 a 1958.

En 1958, Stokes sufrió una lesión cerebral en el último partido de la temporada regular 1957-58, cayó en coma días después y quedó paralizado.

Tras esto, Twyman se convirtió en el tutor legal de Stokes y en su defensor, y lo apoyó durante el resto de su vida.

Otros jugadores nominados al premio esta temporada fueron Garrett Temple, de Toronto; Pat Connaughton, de Charlotte; Jalen Brunson, de Nueva York; Jayson Tatum, de Boston; DeAaron Fox, de San Antonio; Duncan Robinson, de Detroit; Jaylin Williams, de Oklahoma City; Desmond Bane, de Orlando; y Marcus Smart, de los Lakers.

Comentarios