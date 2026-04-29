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DeAndre Jordan gana el premio al compañero del año de la NBA

El jugador de los Pelicans terminó con 1,445 puntos de 385 jugadores, mientras que Jrue Holiday finalizó con 1,437 puntos y Jeff Green con 1,420

  • 29
  • Abril
    2026

Los New Orleans Pelicans no entraron a postemporada, pero se llevaron el premio a Compañero del Año de la mano de DeAndre Jordan .

Y es que este miércoles, el casca "0" de los Pelicans se impuso, por poco, a Jrue Holiday, de Portland, y a Jeff Green, de Houston.

En la votación, Jordan terminó con 1,445 puntos de 385 jugadores actuales de la NBA, mientras que Holiday, ganador en tres ocasiones, finalizó con 1,437 puntos y Green con 1,420.

Un panel de ejecutivos de la liga seleccionó a 12 finalistas, seis de cada conferencia, para ser considerados para el honor.

Jordan suma el premio a una lista de reconocimientos que incluye tres selecciones All-NBA, dos elecciones al Equipo Defensivo, una convocatoria al Juego de Estrellas, una medalla de oro olímpica de los Juegos de Río de Janeiro 2016 y un campeonato con Denver en 2023.

El premio rinde homenaje al jugador considerado el mejor compañero de equipo de la liga “en función de su juego desinteresado, su liderazgo dentro y fuera de la cancha como mentor y modelo a seguir para otros jugadores de la NBA, y su compromiso con el equipo”.

Historia del premio

El galardón se entrega desde 2013 y lleva por nombre Jack Twyman y Maurice Stokes, quienes fueron compañeros en los Royals de Rochester/Cincinnati Royals de 1955 a 1958.

En 1958, Stokes sufrió una lesión cerebral en el último partido de la temporada regular 1957-58, cayó en coma días después y quedó paralizado.

Tras esto, Twyman se convirtió en el tutor legal de Stokes y en su defensor, y lo apoyó durante el resto de su vida.

Otros jugadores nominados al premio esta temporada fueron Garrett Temple, de Toronto; Pat Connaughton, de Charlotte; Jalen Brunson, de Nueva York; Jayson Tatum, de Boston; DeAaron Fox, de San Antonio; Duncan Robinson, de Detroit; Jaylin Williams, de Oklahoma City; Desmond Bane, de Orlando; y Marcus Smart, de los Lakers.


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