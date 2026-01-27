Podcast
Feria del Practicante abre puertas laborales a jóvenes en Reynosa

  • 27
  • Enero
    2026

Por primera vez, la ciudad de Reynosa será sede de la Feria del Practicante, un evento que busca reunir a estudiantes universitarios y vincularlos con empresas afines a sus carreras, con el objetivo de facilitar la realización de prácticas profesionales y abrir oportunidades de empleo.

El director regional del Servicio Nacional del Empleo, Felipe Rodríguez, informó que el evento se llevará a cabo este viernes 30 de enero en el gimnasio de la UAT, en un horario de 10:00 a 14 horas, y contará con la participación de alrededor de 30 empresas.

“Este evento se va a llevar a cabo este viernes 30 de enero en el gimnasio de la UAT, a partir de las 10 de la mañana, de 10 a dos de la tarde. Nosotros calculamos que van a ir unas 30 empresas, estamos invitando a las universidades, a los jóvenes que están por egresar”, expresó.

Destacó que las prácticas profesionales son un requisito para los futuros egresados, por lo que en un solo lugar los estudiantes podrán encontrar empresas relacionadas con sus áreas de estudio, dispuestas a recibirlos para que realicen sus prácticas de ley.

Rodríguez señaló que participarán empresas de distintos sectores, lo que permitirá ampliar las opciones para los jóvenes.

“Va a haber empresas del sector comercial, industrial y del sector oficial, entonces va a ser la primera vez que el Servicio Nacional del Empleo organiza este tipo. Es el Servicio Nacional del Empleo Tamaulipas, unidad Reynosa, y esperamos que sea algo importante. Sabemos que hay una necesidad al inicio de año”, indicó.

Añadió que una de las principales ventajas de cumplir con esta etapa es que muchas empresas suelen contratar a los practicantes una vez concluido su periodo, brindándoles la oportunidad de un primer empleo bien remunerado y con prestaciones de ley, aunque esto dependerá del desempeño de cada joven.

“Es la idea de que muchos se queden colocados, pero eso ya depende de ellos y también depende si se abren las vacantes por parte de las empresas. Entonces los esperamos, es un buen evento y es la primera vez que se organiza”, concluyó.


