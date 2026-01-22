Gobernador afirma que 'Ayudamos a las mujeres' será legado de NL

El gobernador de Nuevo León, Samuel García destacó este jueves que el programa "Ayudamos a las Mujeres" será un legado en el Estado.

Durante la entrega de tarjetas correspondiente a este programa en el municipio de García, el mandatario estatal señaló que el 50% de las familias en México y Nuevo León son responsabilidad de las mujeres.

Acompañado de Mariana Rodríguez, aseguró que desde el Gobierno Estatal se reconoce el trabajo de las mujeres quienes podrán tener acceso a un apoyo de $2,000 pesos mensuales, así como transporte gratuito y cobertura universal de Salud.

"Nuestro gobierno, que es muy humano, que es muy sensible, determinó que era muy importante reconocerles. Dijimos 'hay que ayudar a quien más lo necesita' y por eso sacamos este programa, el cual no existe en todo México. Son tres segmentos, mujeres emprendedoras, mujeres cuidadoras y mujeres jefas de familia" explicó García Sepúlveda.

Destacó que la Secretaría de la Igualdad hace un esfuerzo para llegar a más de 150,000 mujeres.

"Un aplauso a la Secretaría de Igualdad que está haciendo un gran esfuerzo para que muy pronto lleguemos a esas 150 mil mujeres. Este va a ser el gran programa y legado del Nuevo Nuevo León. Ayudamos a las mujeres. Un aplauso al programa", destacó García Sepúlveda.

Trabajan para mejorar seguridad y transporte

El mandatario estatal también dio a conocer a los ciudadanos de García que se está trabajando para mejorar la seguridad, el transporte y servicios básicos como el servicio de agua.

"En el agua, el tubo que dejó el gobierno anterior era de 24 pulgadas, abastecía a todo García. No había manera que llegara el agua. El año pasado empezamos a meter más tubo y más bombas porque la presión del agua no se vaya parando. Ya es un tubo muy grande y bombas nuevas que están jalando a 1000 para empujar el agua para arriba. Ya no va a haber excusa para que llegue el agua hasta García y tengan agua 24/7, pero lo más importante es que esa infraestructura es para los siguientes 20 años.

El mandatario resaltó que mantiene una estrecha colaboración con el alcalde de García, Manuel Guerra, debido a que forma parte del Área Metropolitana.

"Vamos a estar ayudando al municipio, estamos muy coordinados con su alcalde, estamos trabajando en seguridad, nuevos camiones en que vengan nuevas empresas. García ya es una ciudad, no es periférica, es una ciudad metropolitana y se le va a dar el mismo trato que San Pedro y Monterrey, somos los mismos y tenemos los mismos derechos", agregó.

Por su parte, Mariana Rodríguez destacó que es importante que el gobierno respalde con oportunidades y otras opciones para que las mujeres también se realicen como profesionistas.

"Hoy estamos en una posición desde el Gobierno del Estado de tomar decisiones y de poder hacer cambios y políticas públicas que respalden todo esto que las mujeres necesitamos. Son muchas las estrategias que estamos haciendo bajo el mismo programa que se llama Ayudamos a las mujeres", mencionó.

