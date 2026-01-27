Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2_8e9222fd16
Tamaulipas

Investiga Fiscalía muerte violenta en colonia Narciso Mendoza

El hallazgo ocurrió la tarde del lunes en un centro de esparcimiento ubicado en la calle Tatanacho con Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Narciso Mendoza

  • 27
  • Enero
    2026

Un hombre fue localizado sin vida y con presuntas huellas de violencia al interior de una palapa, hasta donde arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) para recabar indicios e iniciar una carpeta de investigación.

El hallazgo ocurrió la tarde del lunes en un centro de esparcimiento ubicado en la calle Tatanacho con Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Narciso Mendoza, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Las autoridades se movilizaron luego de recibir un reporte a través del centro de emergencias, que fue canalizado a la guardia de la Policía Investigadora, en el que se informaba que una persona del sexo masculino, de avanzada edad, había sido localizada sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba visibles huellas de violencia, por lo que los oficiales en turno iniciaron una carpeta de investigación y recabaron información adicional con vecinos del sector.

Hasta el momento, la autoridad no ha revelado la identidad de la víctima mortal, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la autopsia correspondiente por parte del médico legista en turno.

El caso, registrado la tarde del lunes, continúa abierto y las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar cualquier elemento que pueda ayudar a esclarecer los hechos y dar con el o los presuntos responsables.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

descarrilamiento_tren_interoceanico_70838c9845
Operador responsable del descarrilamiento no contaba con licencia
EH_UNA_FOTO_2026_01_28_T131546_484_526270e658
Suspenden a agentes del ICE por muerte de Pretti en Mineápolis
G_w6_RE_0_XU_Aw_A_Xp_L_7c53a5f5c9
Asesinan a policía municipal y a taxista en Acapulco
publicidad

Últimas Noticias

uanl_fitur_madrid2_7baae13c04
Proyecta UANL cultura de Nuevo León en Feria de Turismo en Madrid
robot_saltillo_humanoide_b0306602e3
Crean en Saltillo primer robot educativo de Latinoamérica
sostienen_nuevo_leon_menos_homicidios_diarios_b4fd55e8e7
Nuevo León sostiene 75% de homicidios diarios menos en 2026
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
escena_alexis_ortega_25ace32d69
Fallece Alexis Ortega, actor mexicano y doblaje de Spider-Man
publicidad
×