Investiga Fiscalía muerte violenta en colonia Narciso Mendoza

Un hombre fue localizado sin vida y con presuntas huellas de violencia al interior de una palapa, hasta donde arribaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) para recabar indicios e iniciar una carpeta de investigación.

El hallazgo ocurrió la tarde del lunes en un centro de esparcimiento ubicado en la calle Tatanacho con Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Narciso Mendoza, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

Las autoridades se movilizaron luego de recibir un reporte a través del centro de emergencias, que fue canalizado a la guardia de la Policía Investigadora, en el que se informaba que una persona del sexo masculino, de avanzada edad, había sido localizada sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre presentaba visibles huellas de violencia, por lo que los oficiales en turno iniciaron una carpeta de investigación y recabaron información adicional con vecinos del sector.

Hasta el momento, la autoridad no ha revelado la identidad de la víctima mortal, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la autopsia correspondiente por parte del médico legista en turno.

El caso, registrado la tarde del lunes, continúa abierto y las autoridades solicitan a la ciudadanía aportar cualquier elemento que pueda ayudar a esclarecer los hechos y dar con el o los presuntos responsables.

