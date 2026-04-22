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Nuevo León

Pide Alma Rosa Marroquín mantener la guardia contra el sarampión

Una persona con sarampión puede contagiar hasta 12 o 18 personas con un estornudo, aseguraron las autoridades estatales

  • 22
  • Abril
    2026

Los casos de sarampión en el estado continúan registrándose, aunque han disminuido; así lo informó la secretaria de salud, Alma Rosa Marroquín. En Nuevo León se han registrado un total de 57 casos, por lo que señaló que es importante no bajar la guardia.

“Desde cuatro días antes, incluso desde que aparezca la fiebre, ya puede ser contagiosa; por eso es por lo que hemos insistido en que las estrategias de vacunación deben de ser masivas, deben de ser a la población de riesgo”

Una persona con sarampión puede contagiar hasta 12 o 18 personas con un estornudo; en México se han registrado 16,380 casos de sarampión con 36 defunciones.

“Puede tener complicaciones, como son la ceguera, la encefalitis, que es una complicación extremadamente grave, laringe, neumonía, diarrea, infecciones en el oído y fueron en algunos casos, desafortunados el fallecimiento”

La forma más efectiva de prevención es con las vacunas, las cuales deben ser aplicadas lo más pronto posible, pues nuestro cuerpo tarda seis semanas en crear los anticuerpos para el sarampión.

Las personas deben contar con dos dosis de vacunas SRP, de enero a abril del 2026, la Secretaría de Salud ha aplicado 1,014,880 vacunas. Y continuarán aplicándose, en su página oficial se podrán encontrar los módulos de vacunación.

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Marroquín Escamilla, también señaló que del 25 al 2 de mayo arrancará la Semana Nacional de Vacunación, Vacunar es amar, la cual contará con vacunación universal, teniendo como meta 79,058 dosis aplicadas.

“Vamos a intensificar todas nuestras campañas en todos los grupos de edad, recuperar esquemas, revisar las cartillas, otorgar o proporcionar la cartilla a quienes no las tengan”


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