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Nuevo León

¿Será niño o niña? Espera Mariana Rodríguez a su tercer hijo

En un breve mensaje, acompañado de un video donde le da la noticia a sus hijas, Mariel e Isabella, la primera dama del estado compartió su alegría

  • 22
  • Abril
    2026

Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León y esposa del gobernador del estado, Samuel García, anunció mediante su cuenta de Instagram que espera a su tercer hijo.

En un breve mensaje, acompañado de un video donde le da la noticia a sus hijas, Mariel e Isabel, la primera dama del estado compartió su alegría por la noticia.

"Y de repente… cuando sueltas el control, cuando dejas de medir tiempos, cuando aprendes a confiar… la vida llega y te sorprende. Bebit@, eres todo lo que le pedí a Dios en silencio. Mi oración más profunda… hecha realidad. Gracias por escogernos. Te amamos desde antes de conocerte. Y sí… la mejor sorpresa de este mundo", escribió en sus redes sociales.

El anuncio se llenó de buenos mensajes por parte de sus seguidores, quienes mandaron sus mejores deseos para la pareja, que en cada oportunidad demuestra el amor que tiene por sus hijas.

Su primera hija, Mariel, nació en 2023, mientras que Isabel llegó al mundo en 2025. Ambas se convirtieron en "personalidades" de las redes sociales, pues tanto Mariana como Samuel comparten muchas historias con ellas en sus redes sociales.

Además de su labor como funcionaria pública y madre de familia, Mariana Rodríguez es empresaria mediante su línea de cosméticos Mar Cosmetics, también es, desde hace años, una reconocida personalidad de internet y también es licenciada en psicología organizacional por el Tec de Monterrey.


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