Whats_App_Image_2026_03_10_at_10_09_59_PM_1_3770de7787
Nuevo León

Pide la escritora Sofía Segovia visualizar experiencias femeninas

La conferencia se enmarca en las acciones de la Secretaría de Administración para fortalecer una cultura laboral inclusiva y de igualdad sustantiva

  • 10
  • Marzo
    2026

Como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Administración del Estado llevó a cabo el diálogo “Ayudemos al Desarrollo de las Mujeres”, encabezado por la reconocida escritora regiomontana Sofía Segovia.

El evento, que reunió a más de 150 colaboradores del gobierno estatal, se consolidó como un punto de encuentro para reflexionar sobre el impacto de las mujeres en la sociedad contemporánea y su papel estratégico dentro del servicio público.

Durante la apertura, la Secretaria de Administración, Gloria Morales, subrayó que estos espacios son fundamentales para reconocer el talento y la capacidad de las mujeres que transforman su entorno desde las instituciones.

“La conmemoración del 8 de marzo también es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y sobre el papel que cada mujer desempeña para abrir oportunidades a las que vienen detrás”, afirmó Morales.

WhatsApp Image 2026-03-10 at 8.39.18 PM.jpeg

Por su parte, Sofía Segovia, autora de la aclamada novela “El Murmullo de las Abejas”, compartió reflexiones sobre el poder de la narrativa personal y la importancia de visibilizar las experiencias femeninas para construir comunidades más fuertes.

“Cada mujer tiene una historia que merece ser contada y escuchada; cuando esas historias se comparten, también se abren caminos para otras”, expresó la escritora, cuya obra ha sido traducida a más de 20 idiomas.

La conferencia se enmarca en las acciones de la Secretaría de Administración para fortalecer una cultura laboral inclusiva y de igualdad sustantiva. 

De acuerdo con las autoridades, el objetivo principal es que el servicio público de Nuevo León sea un entorno donde el talento y la preparación de las mujeres sean el motor del desarrollo.


