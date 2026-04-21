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Nuevo León

Piden reportar daños por granizo para activar seguro automotriz

Tras las granizadas que afectaron la zona metropolitana, las aseguradoras hicieron un llamado a los automovilistas para que reporten los daños de sus vehículos

  • 21
  • Abril
    2026

Tras las recientes granizadas en la zona metropolitana, aseguradoras llamaron a los automovilistas a reportar de inmediato los daños en sus vehículos para poder hacer válida la cobertura por fenómenos meteorológicos.

El primer paso, señalaron, es contactar a la compañía dentro de las primeras 24 horas posteriores al siniestro, una vez que existan condiciones seguras para salir y documentar las afectaciones.

Las pólizas de auto con cobertura amplia o limitada suelen incluir protección contra granizo, lo que permite cubrir abolladuras en la carrocería y rotura de cristales, aunque con la aplicación del deducible correspondiente.

Para iniciar el proceso, es necesario presentar evidencia clara de los daños mediante fotografías o videos, así como tener a la mano la póliza vigente para verificar los alcances de la cobertura.

Posteriormente, la aseguradora enviará a un ajustador para evaluar los daños y determinar el monto de la reparación, que deberá realizarse en talleres autorizados.

Especialistas recomiendan revisar con detalle las condiciones del seguro, ya que el pago del deducible es obligatorio y el uso de la póliza puede impactar en el costo de la prima al momento de la renovación.

En caso de que el daño haya ocurrido en un estacionamiento, también es importante conservar el comprobante de ingreso, ya que podría ser requerido para cualquier aclaración.

Guía rápida para reclamar

  • Reporta de inmediato: Dentro de las primeras 24 horas.
  • Documenta: Fotos y videos de los daños.
  • Revisa póliza: Cobertura amplia o limitada.
  • Espera, ajustador: Evaluará el daño.
  • Repara en talleres autorizados: Indicados por la aseguradora.

Toma en cuenta:

  • Se aplica deducible.
  • El reclamo puede impactar tu prima.
  • Guarda comprobantes si estabas en estacionamiento.
  • Para quejas o dudas, acude a la CONDUSEF.

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