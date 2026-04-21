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Nuevo León

Revisa Farah estrategias de seguridad en San Pedro

La reunión ocurre apenas días después de un ataque armado registrado en las inmediaciones del complejo Arboleda, sobre la avenida Del Roble

  • 21
  • Abril
    2026

Tras la ejecución de un hombre en la zona de Arboleda, el alcalde Mauricio Farah sostuvo una reunión con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública para revisar estrategias de vigilancia y coordinación operativa.

El edil sampetrino fue enfático al señalar que, pese a los desafíos recientes, la protección de la ciudadanía no es negociable.

“Nos reunimos con mandos de la Secretaría de Seguridad Pública para revisar estrategias de coordinación entre corporaciones. La seguridad de cada familia de San Pedro es, y seguirá siendo, nuestra prioridad”, afirmó Farah.

La reunión ocurre apenas días después de un ataque armado registrado en las inmediaciones del complejo Arboleda, sobre la avenida Del Roble.

En dicho incidente del lunes 13 de abril, un joven originario de Sinaloa fue ejecutado a balazos mientras un policía vial de la patrulla 701 realizaba una revisión de documentos.

El atacante aprovechó el momento en que la víctima bajó la ventanilla para disparar.

El alcalde se ha mantenido firme sobre la posición del municipio en las métricas de protección

“San Pedro es y sigue siendo el municipio más seguro”, reiteró recientemente, defendiendo la percepción de seguridad que históricamente ha distinguido a la zona.

Como respuesta inmediata para inhibir nuevas conductas delictivas, el gobierno municipal anunció un reforzamiento de los operativos de seguridad con la participación de los tres niveles de gobierno.


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