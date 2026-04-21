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Nuevo León

FAECO renueva sociedad de alumnos para ciclo 2025-2026

Durante la ceremonia se destacó el trabajo realizado por la dirigencia saliente, cuyos integrantes continuarán participando en actividades universitarias

  • 21
  • Abril
    2026

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León renovó su sociedad de alumnos con la toma de protesta de Iván Alejandro Canales del Toro como presidente y Julissa Valeria Téllez Hernández como consejera alumna para el periodo 2025-2026.

Ambos estudiantes representarán al alumnado de la FAECO ante los órganos directivos de la Universidad, con el objetivo de fortalecer la participación estudiantil y fungir como vínculo entre la comunidad universitaria y las autoridades académicas.

Respaldo institucional a nueva dirigencia

El acto protocolario fue encabezado por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, quien reiteró el respaldo de la institución a la nueva mesa directiva y subrayó la relevancia de la sociedad de alumnos como un espacio de representación, organización y formación.

Reconocen labor de dirigencia saliente

Durante la ceremonia también se destacó el trabajo realizado por la dirigencia saliente, cuyos integrantes continuarán participando en actividades universitarias a través de la Fraternidad Universitaria.

Al evento asistieron autoridades universitarias, docentes y estudiantes, quienes reafirmaron el compromiso con la participación organizada del alumnado y el fortalecimiento de la vida académica y social en la Facultad de Economía.


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