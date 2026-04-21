FAECO renueva sociedad de alumnos para ciclo 2025-2026

La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León renovó su sociedad de alumnos con la toma de protesta de Iván Alejandro Canales del Toro como presidente y Julissa Valeria Téllez Hernández como consejera alumna para el periodo 2025-2026.

Ambos estudiantes representarán al alumnado de la FAECO ante los órganos directivos de la Universidad, con el objetivo de fortalecer la participación estudiantil y fungir como vínculo entre la comunidad universitaria y las autoridades académicas.

Respaldo institucional a nueva dirigencia

El acto protocolario fue encabezado por el rector de la UANL, Santos Guzmán López, quien reiteró el respaldo de la institución a la nueva mesa directiva y subrayó la relevancia de la sociedad de alumnos como un espacio de representación, organización y formación.

Reconocen labor de dirigencia saliente

Durante la ceremonia también se destacó el trabajo realizado por la dirigencia saliente, cuyos integrantes continuarán participando en actividades universitarias a través de la Fraternidad Universitaria.

Al evento asistieron autoridades universitarias, docentes y estudiantes, quienes reafirmaron el compromiso con la participación organizada del alumnado y el fortalecimiento de la vida académica y social en la Facultad de Economía.

Comentarios