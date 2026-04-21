Miguel Sánchez invierte más de $20 mdp en planteles educativos

Con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje, el diputado federal Miguel Sánchez Rivera inició este martes la rehabilitación de espacios educativos en el municipio de General Zuazua.

Con una inversión mayor a los 20 millones de pesos, se realizaron avances en la rehabilitación de 16 canchas escolares, de las cuales 13 ya se encuentran terminadas.

De acuerdo con el diputado, este esfuerzo permite atender las necesidades de los estudiantes del municipio al desarrollar espacios dignos para su aprendizaje.

“En Zuazua hay muchísimo talento, pero también hacía falta voltear a ver lo básico. Las escuelas necesitaban espacios dignos, y eso también es parte de una buena educación.”

Afirmó que este tipo de acciones reflejan todo aquello que se puede lograr cuando se trabaja cerca de la comunidad.

“Yo estoy convencido de algo: cuando las cosas pasan es porque alguien las empuja. Aquí tocamos puertas, insistimos y logramos que estos apoyos llegaran a Zuazua”, señaló.

También resaltó que estas obras no solo mejoran su infraestructura, sino que impactan de manera directa en la vida de los estudiantes.

“Una cancha en buen estado no es cualquier cosa. Es donde se forman amistades, se aprende a trabajar en equipo y también se construye comunidad”, añadió.

Estas son las escuelas que resultaron beneficiadas por esta inversión

Entre las escuelas beneficiadas se encuentran las siguientes:

No. 116 Prof. Enrique Quiroga Ruiz

Secundaria No. 122 Antonio Ortiz Mena

Nelson Mandela

Rembrandt

Jesús M. Montemayor

Vicente Guerrero

Margarita García Flores

Donatila Villarreal Villarreal

Pablo Neruda

Constitución Política Federal

Centro de Atención Múltiple Luis Braille

Eulalia Guzmán Barrón

Pedro Anaya de Álvarez

Primaria Juan Soriana

Primaria Mariano Abasolo

Sec. Prof. Abelardo González Martínez

Sec. No. 116 Prof. Enrique Quiroga Ruiz

Sec. No. 94 Serapio Rendón Alcocer

También realizó la rehabilitación de la escuela primaria Pablo Neruda, en la colonia Misión de Santa Elena, donde mencionó que estos espacios brindan una mayor seguridad para los más de 400 estudiantes que acuden al plantel, tanto en el turno matutino como en el vespertino.

“El cambio se nota. Hoy las y los alumnos tienen un espacio más digno, más seguro y mejor para aprender. Aquí lo importante es que las niñas y los niños tengan mejores condiciones todos los días. Cuando las cosas se hacen bien, se nota en espacios como este.”

Mientras que en el Jardín de Niños Pedro Anaya de Álvarez, Sánchez Rivera afirmó que entre los trabajos realizados se encuentran la pintura del plantel, la mejora en luminarias, el reforzamiento de la malla en el domo, la construcción de la barda perimetral y la rehabilitación de los baños.

Asimismo, destacó que estos avances son resultado de gestionar, dar seguimiento y atender lo que realmente hace falta en cada plantel.

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