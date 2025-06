Podrían Fiscalías regresar al Poder Ejecutivo: Waldo Fernández

La autonomía de las Fiscalías Estatales estaría por terminar, ya que en el Senado de la República se está preparando una reforma para regresar estos organismos al Poder Ejecutivo, así lo aseguró el senador Waldo Fernández.

En entrevista, el legislador federal indicó que la reforma aún no se presenta, pero tanto Morena, como el Partido Verde y el del Trabajo en el senado ya están preparando estos ajustes, para que los Fiscales Estatales sean elegidos mediante una terna hecha por el gobernador y no por convocatoria pública como se lleva acabo actualmente.

“Es una discusión que estamos teniendo porque todos los días los ciudadanos salen a la calle y se quejan del sistema de justicia, y muchas veces se quejan contra el gobernador, cuando el gobernador o el titular del ejecutivo no tiene la responsabilidad directa de la fiscalía, y por eso estamos en esas mesas de discusión, y de hecho cuando votamos la reforma al poder judicial, la propia oposición argumentaba que el problema estaba en la fiscalías”, dijo Waldo Fernández.

El senador explicó que en dado caso que la reforma se presente y sea aprobada, los fiscales actuales no serían retirados, si no que cumplirían con su periodo en el puesto y una vez terminado, sería el Ejecutivo que tomará la decisión de qué candidatos poner.

“La Fiscalía no estaba rindiéndole cuentas a los ciudadanos y retomando las discusiones con los Senadores lo estamos planteando, no es un hecho todavía, estamos trabajándolo viendo la posibilidad de qué regrese, y eso no implicaría quitarle mandatos a los fiscales actuales, pues terminarían su proceso y luego ya lo retomaría el titular del ejecutivo para pode designar y responsabilizarse ante los ciudadanos de la procuración de justicia”, agregó Waldo Fernández.

Desde hace siete años, el Fiscal General del Estado es elegido a través de una convocatoria pública que emite el Congreso del Estado, en donde cualquier ciudadano con las facultades necesarias puede entrar, posteriormente el legislativo hace entrevistas y elige a cuatro aspirantes que remite al Gobernador y este tiene derecho a eliminar a un candidato, remite la terna al Congreso y es el Congreso el que elige.

Volver al sistema anterior haría que el Gobernador colocara solamente a tres aspirantes a Fiscal y el Congreso elegiría uno de los tres.

“Yo represento a Nuevo León, y creo que el chiste se cuenta sólo de lo que ha pasado con la Fiscalía en los últimos años, y más que retroceso ha sido un déficit de justicia y ha sido un uso político de las fiscalías para lastimar a los políticos e incluso ciudadanos.

“No es un retroceso, yo hablo el caso particular de Nuevo León y soy un impulsor de esta reforma, porque vi que era una parálisis estos últimos dos años aquí en el Congreso porque se estaban peleando por dinero y el ciudadano estaba sufriendo porque no había acceso a la justicia y en Nuevo León no funcionó esta reforma constitucional, sino para que algunos cuantos se beneficiaron”, agregó.

