Guadalupe Lozano cumple 100 años rodeada de amor en Santiago

En el municipio de Santiago, este sábado se vivió una celebración muy especial. María Guadalupe Garza Lozano cumplió 100 años, rodeada del cariño de su familia, quienes se reunieron para agradecer por una vida llena de historias y enseñanzas.

El festejo inició con una misa de acción de gracias programada para las tres de la tarde, donde familiares y amigos elevaron oraciones por su salud y bienestar, destacando la fe que la ha acompañado a lo largo de su vida.

“Le agradezco a Dios que me dio vida y que todavía estoy bien”, dijo la cumpleañera. “Cuidarse, portaste bien y ser buena gente, por qué creo que yo me he portado bien con toda la gente”, declaró el secreto para llegar a los 100 años.

Durante la celebración, no faltaron los abrazos y el cariño así como los recuerdos compartidos por hijos, nietos y bisnietos, quienes reconocen en ella un pilar fundamental de la familia.

“Imagínate es toda una vida, ha visto de todo, ha sido una excelente madre, esposa, hija; no es cariñosa pero se que nos quiere, es muy buena mi madre”, expresó su hija quien vive con ella.

La familia destacó su fortaleza, su amor y los valores que ha transmitido generación tras generación, convirtiéndola en un ejemplo de vida para quienes la rodean.

“Es una mujer muy regia, muy fuerte, muy sabia, prudente, creo que tengo mucho que aprender de ella”, dijo su primera nieta Dani López. “Estoy muy orgulloso, es una persona muy fuerte la quiero mucho es muy amable; no importa la edad siempre hay que seguir adelante y cuidarse“,declaró su bisnieto Nicolás de 10 años.

Para María Guadalupe cumplirá 100 años no es solo una cifra, sino el reflejo de una vida vivida con amor, fuerza y gratitud.

