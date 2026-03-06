Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
nuevo_leon_kukulkan_ac47b49ad0
Nuevo León

Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial

Gerardo Escamilla enfatizó la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad durante el torneo internacional.

  • 06
  • Marzo
    2026

A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, Nuevo León presentó el plan de seguridad ante la federación, así lo informó el secretario de Seguridad del estado, Gerardo Escamilla.

Y es que, previo a que el Gobierno de México presentara el Plan Kukulkán, el plan nacional de seguridad ante el Mundial, se llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y el secretario de la DEFENSA, Ricardo Trevilla, donde se presentaron los planes locales y la coordinación necesaria para la realización del evento.

Autoridades federales y sedes mundialistas revisan coordinación

“Esta semana participamos en una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, con el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, con el secretario de la DEFENSA, Ricardo Trevilla, así como altos mandos del gobierno federal y de los gobiernos locales en cuanto a las sedes mundialistas, además de las intervenciones de estos mandos del gobierno federal, los representantes de las sedes expusimos nuestros planes locales y como nos coordinamos con el gobierno federal en cuanto a los preparativos”.

El funcionario enfatizó la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad durante el torneo internacional.

“Puedo informar a la ciudadanía de Nuevo León que las autoridades estamos trabajando de manera coordinada, profesional y que somos un solo equipo para atender los temas que tiene que ver con el mundial”.

Plan Kukulkán desplegará cerca de 100,000 elementos

Esto sucedió previo a presentarse el Plan Kukulkán por parte del Gobierno de México, el cual se activará durante las semanas del Mundial 2026.

De acuerdo con lo informado, se desplegarán cerca de 100,000 elementos entre fuerzas armadas, elementos de seguridad pública y personal de seguridad privada en los estados sede del torneo: Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_06_at_9_06_16_PM_7e7722dc5f
Reconocen a más de 30 atletas en Deportista del Año San Pedro
autos_gandallas_gonzalitos1_4ebc241a92
Anuncian cierre vial en Gonzalitos por maniobras de CFE
Whats_App_Image_2026_03_06_at_7_59_39_PM_058767afa4
Veta estado reforma en materia de arrendamientos
publicidad

Últimas Noticias

ine_envia_material_electoral_libros_texto_0f5fa0080a
INE convertirá material electoral en libros de texto gratuitos
arranca_liga_pequena_beisbol_garcia_a2991917e3
Inicia temporada de Liga de Béisbol de Ligas Pequeñas en García
iron_man_premios_oscar_d5d9d63d1b
Elenco de Iron Man... ¿Estará en los Premios Oscar 2026?
publicidad

Más Vistas

fiscalia_tanda_d97ad45fd7
Identifica Fiscalía a responsables de fraude por tanda millonaria
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
deportes_mikel_arriola_8b13dc7097
México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: Mikel Arriola
publicidad
×