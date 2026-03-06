Presenta Nuevo León plan de seguridad para el Mundial

A menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, Nuevo León presentó el plan de seguridad ante la federación, así lo informó el secretario de Seguridad del estado, Gerardo Escamilla.

Y es que, previo a que el Gobierno de México presentara el Plan Kukulkán, el plan nacional de seguridad ante el Mundial, se llevó a cabo una reunión de trabajo con funcionarios federales, entre ellos la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y el secretario de la DEFENSA, Ricardo Trevilla, donde se presentaron los planes locales y la coordinación necesaria para la realización del evento.

Autoridades federales y sedes mundialistas revisan coordinación

“Esta semana participamos en una reunión de trabajo con la Secretaría de Gobernación, la secretaria Rosa Icela Rodríguez, con el secretario de seguridad federal, Omar García Harfuch, con el secretario de la DEFENSA, Ricardo Trevilla, así como altos mandos del gobierno federal y de los gobiernos locales en cuanto a las sedes mundialistas, además de las intervenciones de estos mandos del gobierno federal, los representantes de las sedes expusimos nuestros planes locales y como nos coordinamos con el gobierno federal en cuanto a los preparativos”.

El funcionario enfatizó la colaboración entre los distintos niveles de gobierno para garantizar la seguridad durante el torneo internacional.

“Puedo informar a la ciudadanía de Nuevo León que las autoridades estamos trabajando de manera coordinada, profesional y que somos un solo equipo para atender los temas que tiene que ver con el mundial”.

Plan Kukulkán desplegará cerca de 100,000 elementos

Esto sucedió previo a presentarse el Plan Kukulkán por parte del Gobierno de México, el cual se activará durante las semanas del Mundial 2026.

De acuerdo con lo informado, se desplegarán cerca de 100,000 elementos entre fuerzas armadas, elementos de seguridad pública y personal de seguridad privada en los estados sede del torneo: Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México.

Comentarios