Presenta PCNL a las nuevas integrantes de la 'Manada K9'
La corporación informó que las caninas se encuentran en óptimas condiciones físicas y bajo supervisión médica para garantizar su salud durante el entrenamiento
- 14
-
Mayo
2026
Protección Civil Nuevo León anunció la incorporación de tres nuevos elementos caninos a su unidad especializada de Búsqueda y Localización de Personas Vivas y Restos Humanos: Yanda, Furia y Harley.
Erik Cavazos, director de la corporación, destacó que la llegada de estas nuevas reclutas caninas es fundamental para garantizar el relevo generacional y fortalecer la operatividad de la Manada K9, una de las unidades más importantes en situaciones de desastre y desapariciones en siniestros.
Bajo la guía de las entrenadoras Sandra Martínez y Arely Martínez, las cachorras atraviesan actualmente procesos de adaptación y adiestramiento específico según sus aptitudes.
La corporación informó que las tres caninas se encuentran en óptimas condiciones físicas y bajo una estricta supervisión médica para garantizar su salud durante el riguroso proceso de entrenamiento.
“Estas tres cachorras representan a los elementos más jóvenes de la Manada K9 y actualmente se encuentran en óptimas condiciones físicas para su preparación, además de mantenerse bajo supervisión médica para garantizar su bienestar y salud”, informó Protección Civil estatal.
Con esta integración, Protección Civil Nuevo León indicó que reafirma su compromiso con la profesionalización, asegurando que la Manada K9 cuente con los elementos más capacitados y disciplinados para servir a la comunidad neolonesa y, ante todo, cumplir con su misión principal: salvar vidas.
Nuevas integrantes de la Manada K9
Yanda
- Pastor alemán, 5 meses
- La más joven del equipo. Se prepara junto a la M.V.Z. Arely Martínez para la especialidad de detección de restos humanos.
Furia
- Pastor belga malinois, 2 años y medio
- Destaca por su enfoque y desarrollo operativo avanzado. Trabaja con su manejador Edson Ponce, perfeccionando sus habilidades en la localización de restos humanos.
Harley
- Pastor belga malinois, 7 meses.
- Una agente versátil en formación dual. Bajo la tutela de Francisco Liñán, se entrena tanto para la búsqueda de personas vivas como para la detección de restos.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas