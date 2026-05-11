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Nuevo León

Suma NL $352 millones de pesos de inversión privada para Mundial

La iniciativa alcanzó 104 empresas participantes y una bolsa superior a los $352 mdp para proyectos que buscan dejar un legado permanente en Nuevo León

  • 11
  • Mayo
    2026

A solo un mes del inicio de la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de Nuevo León presentó la décima y última "alineación" de la iniciativa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”.  

Con la integración de 11 empresas, el programa superó la meta de tres dígitos, alcanzando 104 empresas, organismos y universidades comprometidos con la mejora del entorno urbano y social. 

El gobernador Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, informaron que las aportaciones acumuladas, tanto económicas como en especie, ascienden a más de $352.5 millones de pesos, destinados a obras que buscan dejar un legado permanente más allá de la justa deportiva. 

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Durante la presentación, el mandatario estatal anunció que la estrategia no concluirá con el torneo. Para garantizar la continuidad de la rehabilitación urbana y la cultura de corresponsabilidad, se creará un Consejo y un fondo de gobierno. 

"Estamos de manteles largos en esta décima y última alineación. Quiero decirles gracias a toda la iniciativa privada y a la sociedad civil que apoyaron este proyecto de manera voluntaria. Habiendo mostrado el portafolio de todo lo que viene para el Mundial, se sumaron 100 empresas; fíjense el monto: 350 millones de pesos.  Aquí 100 empresas dijeron: ‘Gober, aquí está la lana. ¿Cómo te ayudo?'”, destacó García, agradeciendo a la iniciativa privada por sumarse de manera voluntaria al proyecto. 

En esta etapa final se sumaron empresas líderes como Soriana, Niagara, Caterpillar, Fundación Promax, Concretos La Silla, VIDUSA, Grupo YGA, BAT México, Viva Aerobus, CANACO Monterrey y GH2020. 

"Aquí no termina, Ponte Nuevo; terminando el Mundial se va a crear un consejo, se va a crear un fondo de gobierno y esto va a perdurar para siempre. Nuevo León tiene que estar siempre verde, siempre pintado, siempre bonito. Eso es lo que queremos para Ponte Nuevo: se acaba el Mundial, Ponte Nuevo sigue. Para que me ayuden a que esto se haga institucional y se quede para siempre. Esto es mucho más importante y más grande que un Mundial y que el fútbol; se llama Nuevo León”, destacó el mandatario estatal. 

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Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó que el esfuerzo coordinado durante las últimas 10 semanas permitirá que Nuevo León sea recordado por generaciones.

“Eso habla de la fuerza de nuestra iniciativa privada… Empresarias y empresarios que entienden que hacer crecer lo suyo también es cuidar el lugar donde trabajan sus equipos, donde viven sus familias, donde estudian sus hijas e hijos, donde están sus clientes, sus proveedores, sus oficinas, sus sueños, su futuro”, agregó Rodríguez. 

Se estima la llegada de 375 mil visitantes para la máxima fiesta del futbol y la creación de 7 mil empleos directos.  

Además, se prevé que el Estado capte hasta el 22% de la derrama económica nacional vinculada al Mundial, beneficiando directamente a los sectores de hotelería, comercio y servicios. 

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Con el cierre de esta última alineación, el estado se declaró listo para recibir al mundo, apostando por una ciudad más limpia, verde y moderna que trascienda el silbatazo final. 

Desde su arranque el pasado 23 de febrero, la iniciativa 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial' logró convocar a empresas líderes de los sectores industrial, comercial, tecnológico y educativo a través de diez 'alineaciones'. Con ello, se consolida un modelo de colaboración público-privada que posiciona a Nuevo León como un referente global en competitividad y visión de futuro de cara al Mundial 2026.


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