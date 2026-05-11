Nuevo León aún no define fecha de fin de ciclo escolar

Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que no se adelantará la conclusión del ciclo escolar, como se había anunciado el pasado jueves, Nuevo León dejó pendiente la definición oficial sobre la fecha en que concluirá el ciclo escolar en la entidad.

Hasta el mediodía de ayer, el Gobierno estatal mantenía la postura de que el ciclo escolar 2025-2026 finalizaría el 19 de junio, además de contemplar actividades extracurriculares hasta principios de julio para estudiantes que desearan o necesitaran acudir a los planteles educativos.

Sin embargo, esta posición dejó de refrendarse luego de que, por la tarde, tras la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la que participaron los secretarios de Educación del país y el titular de la SEP, Mario Delgado, se anunciara que no habrá modificaciones al calendario original, por lo que el ciclo escolar concluirá el 15 de julio.

Una fuente consultada por El Horizonte señaló que las autoridades estatales trabajan actualmente en la definición de las fechas oficiales de salida de las aulas.

La controversia en torno al calendario escolar comenzó el pasado jueves, cuando el titular de la SEP informó que el ciclo concluiría el 5 de junio, debido a la ola de calor prevista para el verano y con el propósito de evitar que las actividades escolares coincidieran con la logística del Mundial de Futbol. FIFA World Cup

Previamente, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, había planteado que el ciclo escolar concluyera el 19 de junio, con el objetivo de evitar que las clases y los problemas de movilidad asociados agravaran el tráfico durante los dos últimos partidos del Mundial que se disputarán entre semana en el estado.

Tras la polémica generada por el anuncio de la SEP —el cual, según se informó, había sido respaldado de manera unánime por los secretarios de Educación del país—, García sostuvo el viernes que Nuevo León no concluiría el ciclo el 5 de junio, sino el 19 de junio.

No obstante, luego de que las autoridades federales dieran marcha atrás y decidieran mantener el calendario original, fuentes estatales indicaron que las fechas oficiales para Nuevo León podrían definirse en las próximas horas.

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