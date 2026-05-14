Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex
La presidenta anunció la salida de Víctor Rodríguez, quien permanecerá en el sector energético al frente del Instituto de Electricidad y Energías Limpias
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Mayo
2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció cambios en la dirección de Pemex, con la salida de Víctor Rodríguez Padilla y el nombramiento de Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de la petrolera estatal.
La mandataria explicó que Rodríguez Padilla había solicitado permanecer únicamente un año y medio al frente de la empresa productiva del Estado y adelantó que ahora encabezará el Instituto de Electricidad y Energías Limpias.
Carpio Fragoso se desempeñaba previamente como director de finanzas de Pemex.
Noticias relevantes. pic.twitter.com/DCrrdMpTK5— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 15, 2026
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