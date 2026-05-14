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Nacional

Sheinbaum anuncia que Víctor Rodríguez deja la dirección de Pemex

La presidenta anunció la salida de Víctor Rodríguez, quien permanecerá en el sector energético al frente del Instituto de Electricidad y Energías Limpias

  • 14
  • Mayo
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció cambios en la dirección de Pemex, con la salida de Víctor Rodríguez Padilla y el nombramiento de Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo titular de la petrolera estatal. 

La mandataria explicó que Rodríguez Padilla había solicitado permanecer únicamente un año y medio al frente de la empresa productiva del Estado y adelantó que ahora encabezará el Instituto de Electricidad y Energías Limpias. 
Carpio Fragoso se desempeñaba previamente como director de finanzas de Pemex.


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