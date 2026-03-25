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Finanzas

Sheinbaum llega este miércoles a NL; se reunirá con empresarios

La presidenta encabezará una asamblea de la Caintra y abordará temas clave como inversión, nearshoring y crecimiento regional

  • 25
  • Marzo
    2026

Este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estará en Nuevo León para reunirse con la cúpula empresarial e industrial del estado.

La mandataria federal encabezará la 82 Asamblea Anual de Caintra, donde Jorge Santos Reyna además arrancará su segundo año al frente de dicho organismo privado.

El evento, a celebrarse en Cintermex y que comenzará a las 11:00 horas, contará con la asistencia de más de 3,500 socios e invitados especiales y reunirá a integrantes de la clase política a nivel local y federal.

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De acuerdo con el programa, la presidenta arribará alrededor de las 12:00 horas al recinto.

Se espera que con la visita de la mandataria federal se refuerce la agenda con el sector industrial, enfocada en fortalecer el diálogo y abordar temas clave como inversión, nearshoring y crecimiento económico regional.

Previo a la llegada de Sheinbaum y el arranque de la asamblea, los asistentes podrán ser partícipes de una conferencia magistral a cargo del periodista argentino Andrés Oppenheimer, con el tema “El mundo en redefinición. Escenarios económicos globales y de México 2026-2030”, el cual, en los últimos años, se ha enfocado a estudiar e investigar cómo podemos combatir el populismo, el atraso económico y la ola de desesperanza que recorre el mundo.

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El año pasado, la edición número 81 de este mismo evento también fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que algunos meses atrás recién iniciaba su mandato.

La más reciente visita de la presidenta a la entidad ocurrió a inicios de febrero, cuando realizó una gira de eventos y actividades por los municipios de García, Santa Catarina y Juárez.


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