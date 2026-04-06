Prevén cierres viales por obra del distribuidor Vial Gómez Morin

Con motivo del avance en la construcción del nuevo Distribuidor Vial Gómez Morín, autoridades municipales informaron que se implementará un cierre parcial en la circulación de la avenida Vasconcelos durante esta semana.

De acuerdo con el aviso oficial, la restricción estará vigente del 6 al 11 de abril de 2026, en un horario nocturno que va de las 22:00 a las 06:00 horas.

La intervención se llevará a cabo específicamente en el paso deprimido ubicado en el cruce de Vasconcelos con Gómez Morín, uno de los puntos con mayor flujo vehicular en el municipio de San Pedro.

¿Qué carriles estarán afectados?

Durante este periodo, el carril derecho permanecerá cerrado debido a los trabajos relacionados con la obra, mientras que el carril izquierdo continuará habilitado para permitir el tránsito de vehículos.

Esta medida busca facilitar las labores de construcción sin interrumpir completamente la movilidad en la zona.

Las autoridades señalaron que estos trabajos forman parte de un proyecto de infraestructura que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en uno de los corredores más transitados del área metropolitana.

¿Qué recomendaciones hay para automovilistas?

Ante esta situación, se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones, respetar la señalización instalada en el área y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Asimismo, se recomienda anticipar los tiempos de traslado, especialmente para quienes circulan por esta vía durante la noche y madrugada.

¿Habrá más ajustes en la circulación?

El cierre parcial responde a la necesidad de garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores de la obra como para los conductores.

Se prevé que, una vez concluidas estas labores, continúen otras etapas del proyecto vial en la zona, por lo que no se descartan futuros ajustes en la circulación conforme avance la obra.





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