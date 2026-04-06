Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
2_d75b900d92
Nuevo León

Prevén cierres viales por obra del distribuidor Vial Gómez Morin

Las autoridades señalaron que estos trabajos forman parte de un proyecto de infraestructura que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado.

  • 06
  • Abril
    2026

Con motivo del avance en la construcción del nuevo Distribuidor Vial Gómez Morín, autoridades municipales informaron que se implementará un cierre parcial en la circulación de la avenida Vasconcelos durante esta semana.

De acuerdo con el aviso oficial, la restricción estará vigente del 6 al 11 de abril de 2026, en un horario nocturno que va de las 22:00 a las 06:00 horas.

La intervención se llevará a cabo específicamente en el paso deprimido ubicado en el cruce de Vasconcelos con Gómez Morín, uno de los puntos con mayor flujo vehicular en el municipio de San Pedro.

¿Qué carriles estarán afectados?

Durante este periodo, el carril derecho permanecerá cerrado debido a los trabajos relacionados con la obra, mientras que el carril izquierdo continuará habilitado para permitir el tránsito de vehículos.

Esta medida busca facilitar las labores de construcción sin interrumpir completamente la movilidad en la zona.

Las autoridades señalaron que estos trabajos forman parte de un proyecto de infraestructura que busca mejorar la conectividad y reducir los tiempos de traslado en uno de los corredores más transitados del área metropolitana.

¿Qué recomendaciones hay para automovilistas?

Ante esta situación, se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones, respetar la señalización instalada en el área y considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

Asimismo, se recomienda anticipar los tiempos de traslado, especialmente para quienes circulan por esta vía durante la noche y madrugada.

¿Habrá más ajustes en la circulación?

El cierre parcial responde a la necesidad de garantizar condiciones seguras tanto para los trabajadores de la obra como para los conductores.

Se prevé que, una vez concluidas estas labores, continúen otras etapas del proyecto vial en la zona, por lo que no se descartan futuros ajustes en la circulación conforme avance la obra.

WhatsApp Image 2026-04-06 at 3.06.43 PM.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cierre_avenida_miguel_aleman_comenzara_ce21905084
Anuncian cierre nocturno en Miguel Alemán por obras
AP_26079538166876_1_118a352d2c
Trump amenaza con desplegar a ICE en aeropuertos de EUA
san_pedro_inicia_segunda_etapa_distribuidor_los_tubos_1bda78debd
San Pedro arranca con segunda etapa del Distribuidor 'Los Tubos'
publicidad

Últimas Noticias

Quien_es_quien_en_la_Suprema_Corte_de_Justicia_de_la_Nacion_18425ab8b4
Avala SCJN a UIF bloquear cuentas sin orden judicial
5210ee3c_976d_4411_a766_b8d079ed8ec3_10ab06413f
Operativo de Semana Santa en Arteaga deja saldo blanco
IMG_3583_42c3438bdb
Saltillo limpia callejones, pero basura regresa a los pocos días
publicidad

Más Vistas

yankees_vs_marlins_045293a631
Yankees vs Marlins rompen récord de pitcheo con casi cuatro horas
Whats_App_Image_2026_04_05_at_4_41_45_PM_2_0a64901be4
Continúa búsqueda de hombre desaparecido en laguneta de Matamoros
inter_artemis_netflix_75ca9da70a
Transmitirá Netflix el sobrevuelo lunar del Artemis II
publicidad
×