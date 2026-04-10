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Coahuila

Estado da seguimiento a víctimas del transporte de DM Control

El siniestro se registró cuando el camión que trasladaba empleados de General Motors fue impactado por el tren tras intentar cruzar las vías.

  • 10
  • Abril
    2026

Tras el choque entre un tren y una unidad de transporte de personal de la empresa DM Control, que dejó un trabajador muerto y más de 15 lesionados, la Secretaría del Trabajo de Coahuila activó el seguimiento a las víctimas del accidente ocurrido la madrugada de este jueves en Saltillo.

El siniestro se registró alrededor de las 02:00 horas en el cruce de los bulevares Vito Alessio Robles y Nazario Ortiz Garza, cuando el camión que trasladaba empleados de General Motors fue impactado por el tren tras intentar cruzar las vías, presuntamente luego de que el conductor se desvaneciera.

¿Qué acciones tomó la Secretaría del Trabajo tras el accidente?

Ante estos hechos, la dependencia estatal confirmó que mantiene comunicación directa con la empresa y el sindicato para dar seguimiento al estado de salud de los trabajadores lesionados, quienes permanecen bajo atención médica.

Accidente reaviva intervención de autoridades laborales

El accidente, que derivó en la muerte de un trabajador, reactivó la intervención de autoridades laborales, que además pusieron a disposición de las familias los servicios de la Procuraduría del Trabajo para brindar asesoría y acompañamiento.

Seguimiento al caso y preocupación en el sector

La Secretaría del Trabajo informó que dará seguimiento puntual al caso, en medio de un contexto donde los accidentes en el transporte de personal han generado preocupación entre autoridades y el sector empresarial en la región sureste de Coahuila.

Gobierno de Coahuila emite postura tras el accidente

El Gobierno del Estado expresó condolencias por el fallecimiento del trabajador y reiteró que se garantizará el respeto a los derechos laborales de las personas afectadas.


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