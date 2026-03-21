Anuncian cierre nocturno en Miguel Alemán por obras

El Gobierno del Estado anunció la implementación de un cierre vial temporal en la Avenida Miguel Alemán, debido a trabajos de montaje de módulos de cubierta en la estación Paseo La Fe.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, la restricción vehicular se aplicará en los carriles con dirección de Apodaca hacia Monterrey, a partir de la altura de la Avenida Rómulo Garza.

Para reducir las afectaciones a la circulación, las autoridades informaron que se habilitará un contraflujo sobre los carriles en sentido Monterrey–Apodaca, permitiendo así mantener la movilidad en la zona durante las maniobras.

El cierre se llevará a cabo en horario nocturno el domingo 22 de marzo de 2026, iniciando a las 21:00 horas y concluyendo a las 06:00 horas del lunes 23 de marzo, con el objetivo de minimizar el impacto en el tránsito diario.

Las autoridades estatales exhortaron a los automovilistas a anticipar sus traslados, optar por rutas alternas y atender las indicaciones del personal de movilidad que estará desplegado en el área.

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