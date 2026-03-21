Trump amenaza con desplegar a ICE en aeropuertos de EUA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con asignar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a labores de seguridad en aeropuertos si los demócratas no aprueban el financiamiento de la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA), en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional.

A través de su red social Truth Social, el mandatario lanzó un ultimátum al Congreso:

“Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo (…) trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos”.

Crisis por cierre parcial del gobierno

El posicionamiento de Trump ocurre luego de que el Senado rechazara por quinta ocasión, desde febrero, una propuesta para financiar al Departamento de Seguridad Nacional, dependencia de la que forman parte la TSA y las agencias migratorias.

El bloqueo ha derivado en un cierre parcial que ya suma cinco semanas, afectando directamente a miles de trabajadores, incluidos los agentes de seguridad aeroportuaria que no han recibido salario desde febrero.

La falta de pago ha provocado ausencias laborales y renuncias dentro de la TSA, generando largas filas en terminales aéreas clave como:

Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson

Aeropuerto Internacional John F. Kennedy

Aeropuerto Internacional Louis Armstrong

Ante este escenario, el Senado prevé votar una propuesta impulsada por la minoría demócrata para financiar exclusivamente a la TSA y reanudar sus operaciones, dejando suspendidas otras funciones no esenciales del Departamento de Seguridad Nacional.

Origen del conflicto político

La negativa de los demócratas a aprobar el financiamiento se remonta a enero, tras la muerte de dos ciudadanos en Mineápolis durante redadas migratorias federales en Minnesota.

Estas operaciones, impulsadas por la administración Trump, se enfocaron especialmente en la comunidad somalí, a la que el presidente ha acusado de participar en un supuesto fraude masivo de recursos públicos.

En su mensaje, Trump reiteró su postura y señaló directamente a la congresista Ilhan Omar, a quien acusó de permitir el deterioro del estado.

El mandatario aseguró que, de concretarse el despliegue de ICE en aeropuertos, se implementarán “medidas de seguridad sin precedentes”, incluyendo la detención inmediata de inmigrantes indocumentados.

Pese al cierre parcial, agencias como ICE continúan operando con normalidad gracias a fondos previamente aprobados en el presupuesto de 2025.

“Espero con ansias ver a ICE en acción en nuestros aeropuertos”, concluyó Trump, en medio de una creciente tensión política en Washington por la política migratoria y el gasto federal.

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