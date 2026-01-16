Prevén frío intenso y vientos fuertes en NL por Frente Frío 29

Protección Civil Nuevo León informó que el Frente Frío número 29 y su masa de aire polar ingresarán al norte del país durante el día sábado, lo que generará un descenso significativo de las temperaturas en el estado, así como rachas de viento y lluvias aisladas en distintas regiones.

De acuerdo con el reporte oficial, durante este viernes persistirá un ambiente cálido, con temperaturas máximas cercanas a los 25 grados Celsius. No obstante, se prevé que durante la noche y madrugada del sábado se registre un marcado descenso térmico asociado al avance del sistema frontal.

¿Cómo serán las temperaturas durante el fin de semana?

Para el sábado, se pronostican temperaturas mínimas de 10 °C y máximas de 16 °C en la zona metropolitana y diversas regiones del estado. El domingo se espera el día más frío del periodo, con mínimas cercanas a los 5 °C y máximas alrededor de los 15 °C.

Las autoridades señalaron que estas condiciones pueden variar dependiendo de la región, por lo que se mantiene vigilancia permanente ante posibles ajustes en el pronóstico.

Vientos fuertes y lluvias aisladas acompañarán al frente frío

El paso del Frente Frío 29 también favorecerá ráfagas de viento de entre 50 y 60 kilómetros por hora, principalmente en la región oriente de Nuevo León. Además, se prevén precipitaciones aisladas a partir del sábado, con acumulados estimados de 5 a 20 milímetros.

Estas condiciones podrían generar afectaciones menores, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas abiertas, carreteras y áreas con estructuras ligeras.

Recomendaciones de Protección Civil ante el descenso térmico

Ante los cambios en las condiciones meteorológicas, Protección Civil Nuevo León exhortó a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente en niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia, la dependencia estatal mantiene monitoreo constante de la información emitida por CONAGUA, el Servicio Meteorológico Nacional y las imágenes de radar meteorológico, y se informará oportunamente cualquier actualización relevante.

