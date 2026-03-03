Podcast
Reporte Ciudadano
Nuevo León

Denuncia Alito Moreno "persecución política" contra Karina Barrón

En un comunicado, el dirigente nacional del PRI sostuvo que las autoridades están actuando de manera coordinada para intimidar a los opositores en Nuevo León

  • 03
  • Marzo
    2026

El dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, calificó la detención de Karina Barrón como una "persecución política directa" orquestada por una supuesta alianza entre los gobiernos de Morena y Movimiento Ciudadano (MC).

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales, Moreno sostuvo que las autoridades estatales y federales están actuando de manera coordinada para intimidar a las voces opositoras en Nuevo León.

El partido tricolor acusó que el uso del aparato judicial busca debilitar a Barrón debido a sus constantes denuncias contra los abusos de poder.

“En Nuevo León están actuando coordinadamente para presionar, desacreditar y tratar de intimidar a una mujer que ha sido firme frente a los abusos del gobierno. Esta alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano exhibe cómo están dispuestos a usar el aparato del Estado para debilitar a la oposición”, manifestó el dirigente priista.

El pueblo de México tiene que saber que MORENA y Movimiento Ciudadano avanzan de la mano en una ruta peligrosa. Lo que hoy hacen en Nuevo León con Karina es una muestra de hasta dónde están dispuestos a llegar para intentar someter a quienes no se alinean”.

En la misiva, el PRI subrayó que la democracia retrocede cuando se persigue a los adversarios, poniendo en duda la legalidad del proceso y la división de poderes en el país.

Cuando el poder persigue adversarios, la democracia retrocede. Lo que está en juego es la división de poderes, la legalidad y el derecho de millones de mexicanas y mexicanos a contar con una oposición libre, sin amenazas ni represalias”, indicó.


