Muestra Miguel Flores avances del oso rescatado en Galeana

Tras ocho meses de cuidados intensivos y un diagnóstico inicial crítico, el oso negro conocido como “Tadeo” muestra una evolución favorable y se encuentra en la etapa final de su rehabilitación.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, supervisó los avances del ejemplar, que pronto recibirá el alta médica para ser reintegrado a su hábitat natural.

La historia de Tadeo comenzó en el municipio de Galeana, donde pobladores reportaron a un ejemplar en condiciones de salud sumamente delicadas.

“En el municipio de Galeana, gracias al aviso de los pobladores, hace casi ocho meses atendimos el reporte de un oso negro en condiciones críticas, al que hoy conocemos como Tadeo”, señaló Flores Serna.

De inmediato, se activaron los protocolos de emergencia para fauna silvestre, iniciando un proceso de estabilización y resguardo especializado.

En este esfuerzo interinstitucional participaron Parques y Vida Silvestre de Nuevo León, Secretaría de Medio Ambiente del Estado, PROFEPA Delegación Nuevo León, BioParque Estrella (donde se brindó el seguimiento clínico)

Durante una visita reciente para constatar el estado del plantígrado, Flores Serna estuvo acompañado por el diputado local Glen Villarreal, el activista Arturo Islas Allende y el creador digital "La Ranita de Nogales", quienes documentaron el trabajo de los especialistas.

“Tuve la fortuna de visitar a Tadeo, quien hoy tiene una nueva oportunidad. Cuando los especialistas lo autoricen, regresará a la sierra, a su hogar”, indicó el funcionario estatal.

Ante el incremento de avistamientos de osos en zonas urbanas y rurales de la entidad, el funcionario reiteró la importancia de la coexistencia responsable. Subrayó que la población debe evitar acercarse a estos ejemplares y, en su lugar, reportar cualquier avistamiento a las autoridades correspondientes.

"El aviso oportuno puede marcar la diferencia. "En Nuevo León la naturaleza se protege y la vida se defiende", concluyó Flores Serna, reafirmando el compromiso estatal con la preservación de las especies protegidas.

