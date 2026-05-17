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Deportes

Mexicanas hacen historia en Portugal en medio maratón

Alegna González impuso récord nacional y ganó oro en Portugal, seguida por Ximena Serrano, en una histórica actuación de México en marcha atlética

  • 17
  • Mayo
    2026

La marcha atlética mexicana volvió a escribir una página dorada en el escenario internacional. En el prestigioso Gran Premio Internacional de Rio Maior, en Portugal, Alegna González conquistó la medalla de oro en la prueba de medio maratón marcha con un impresionante tiempo de 1:32:15 horas, una marca que no solo representa récord nacional, sino también el cuarto mejor registro en la historia de esta joven distancia.

Detrás de ella cruzó la meta otra mexicana, Ximena Serrano, quien se quedó con la plata tras detener el cronómetro en 1:35:22 horas, completando así un memorable 1-2 para la delegación tricolor.

Dominio absoluto de México en una prueba de alto nivel

La competencia confirmó el extraordinario momento de la marcha mexicana en el panorama mundial.

El tercer puesto fue para la griega Antigoni Ntrismpioti, con tiempo de 1:36:33, mientras que las mexicanas Valeria Ortuño y Valeria Flores finalizaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente, consolidando una actuación colectiva sobresaliente.

El resultado reafirma a México como una de las grandes potencias internacionales de la especialidad, gracias a una nueva generación de atletas que mantiene viva una tradición histórica.

Alegna suma otro capítulo brillante a su carrera

Para Alegna González, subcampeona mundial y una de las máximas referentes del atletismo mexicano, este triunfo representa otro hito en una trayectoria repleta de éxitos recientes.

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La marchista ya había roto en abril el récord nacional de 5 mil metros marcha y continúa acumulando logros internacionales que la colocan como una de las principales cartas de México para el actual ciclo olímpico.

Ximena Serrano confirma su ascenso internacional

Por su parte, Ximena Serrano, campeona panamericana junior, ratificó que su crecimiento competitivo es una realidad al subir al podio en una prueba internacional de máxima exigencia.

Su plata en Portugal fortalece su perfil como una de las grandes promesas de la marcha mexicana y confirma la profundidad del talento nacional.

Bajo la dirección del entrenador Ignacio Zamudio en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR), tanto Alegna como Ximena han construido una preparación sólida con la mira puesta en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, así como en Los Ángeles 2028.

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El éxito no fue exclusivo de la rama femenil, ya que Noel Chama también aportó una destacada actuación al conquistar el bronce en la categoría varonil.

 


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