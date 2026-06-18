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Internacional

Zelenski confirma nuevo ataque a principal refinería de Moscú

Drones ucranianos impactaron nuevamente la principal refinería de Moscú, causando incendios y el mayor ataque aéreo sobre la capital rusa en dos años

  • 18
  • Junio
    2026

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó este jueves en su cuenta de X desde Bruselas que sus fuerzas armadas han alcanzado por segunda vez durante esta semana la principal refinería de Moscú, que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el martes.

“La pasada noche, nuestras acciones de larga distancia alcanzaron de nuevo la región de Moscú. Por segunda vez esta semana, ha sido golpeada la refinería de petróleo de Moscú”, escribió en X Zelenski, que llegó anoche a la capital de la UE procedente de Évian, la localidad francesa donde participó en la cumbre del G7, para reunirse con los dirigentes belgas y con los máximos representantes de la OTAN.

Zelenski publicó con su mensaje un vídeo que muestra la refinería en llamas y cubierta por una gran capa de humo.

El Estado Mayor ucraniano dice haber registrado cinco incendios distintos en las instalaciones de la refinería. En concreto están en llamas varias unidades de procesamiento de petróleo y una zona de almacenamiento.

Según dijo previamente el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, las defensas rusas abatieron durante la madrugada 60 drones ucranianos que iban dirigidos contra el polígono industrial del sureste de la capital donde se encuentra la refinería atacada.

El edil de la capital rusa reconoció que varios drones ucranianos lograron alcanzar la refinería.

El alcalde cifró en más de 190 los drones ucranianos que fueron derribados durante la noche cuando se dirigían hacia objetivos en Moscú, lo que convierte el ataque de las primeras horas de este jueves en el de más magnitud sufrido por Moscú en dos años, según la agencia rusa TASS.

Moscú era inalcanzable para las fuerzas ucranianas en las primeras fases de la guerra, pero se ha convertido en un objetivo habitual de los ataques ucranianos gracias al desarrollo por parte de Kiev de drones de larga distancia ante los que las defensas rusas se muestran a menudo impotentes.

Zelenski informó asimismo en su mensaje de X de otros objetivos no especificados golpeados esta madrugada por drones ucranianas en la región de Rostov del sur de Rusia y en los territorios que las fuerzas rusas ocupan en Ucrania.

Según el Estado Mayor ucraniano, la infraestructura alcanzada en Rostov es el depósito de petróleo de la localidad de Gukovo.

Entre los objetivos golpeados en los territorios ocupados el Estado Mayor menciona un puente para vehículos rodados en Donetsk y otro ferroviario en la península de Crimea.

Además, también han sido atacados depósitos de combustible y lubricantes en Mariúpol y Piatipilia, en Donetsk, y un centro de logística y almacenamiento ruso en esa misma región. 


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