Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_03_at_2_12_12_PM_e392e714d7
Nuevo León

Probióticos: los aliados de la salud intestinal

Los probióticos participan en múltiples funciones relacionadas con la salud digestiva. Su principal tarea consiste en contribuir al equilibrio de la microbiota

  • 04
  • Junio
    2026

Durante años, la salud se entendió como el resultado del buen funcionamiento de órganos y sistemas. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que en nuestro cuerpo habita un universo microscópico formado por billones de microorganismos que desempeñan un papel fundamental en nuestro bienestar. 

Dentro de este ecosistema destacan los probióticos, organismos vivos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota y que hoy ocupan un lugar privilegiado en la investigación nutricional y médica.

Los probióticos participan en múltiples funciones relacionadas con la salud digestiva. Su principal tarea consiste en contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal, una compleja comunidad de bacterias, hongos y otros microorganismos que habitan principalmente en el intestino.

Cuando este ecosistema se altera por factores como el estrés, una alimentación deficiente, enfermedades o el uso de antibióticos, pueden aparecer problemas digestivos e incluso alteraciones en otros sistemas del organismo. 

Los probióticos ayudan a restaurar ese equilibrio al competir con microorganismos potencialmente dañinos y favorecer un ambiente intestinal saludable. 

Diversos estudios han señalado que determinadas cepas probióticas pueden contribuir a prevenir la diarrea asociada al uso de antibióticos, reducir algunos trastornos digestivos y fortalecer ciertas funciones inmunológicas. (Con información de Agencias)

WhatsApp Image 2026-06-03 at 2.12.01 PM.jpeg

Entérate

La mejor manera de favorecer una microbiota saludable no consiste únicamente en consumir probióticos, sino en mantener una alimentación variada y rica en fibra. Frutas, verduras, legumbres y cereales integrales proporcionan nutrientes que sirven de alimento a las bacterias benéficas del intestino.
Además, los expertos recomiendan acompañar el consumo de probióticos con hábitos saludables como realizar actividad física regularmente, dormir lo suficiente y reducir el estrés, factores que también influyen en la composición de la microbiota.

¿En qué alimentos se encuentran?
Los probióticos pueden obtenerse tanto a través de suplementos como de ciertos alimentos fermentados. Entre las fuentes más conocidas se encuentran:
* Yogur con cultivos vivos
* Kéfir
* Chucrut fermentado
* Kimchi
* Miso
* Tempeh
* Algunas variedades de quesos fermentados
* Kombucha


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_razer_c4b1fb06f6
Ponen orden al uso de vehículos todo terreno en Nuevo León
Whats_App_Image_2026_06_03_at_9_53_10_PM_1_98fd231957
Promueven amparos para salvar el Cerro de las Mitras
Whats_App_Image_2026_06_03_at_10_26_32_PM_c2b4990ec6
Pegan lluvias en NL: Arrastra corriente a vehículo
publicidad

Últimas Noticias

jefe_hezbola_rechaza_humillante_dialogo_con_israel_05802732c3
Jefe de Hezbolá rechaza 'humillante' diálogo con Israel
salud_actividades_mundial_e7b5cd491a
Impulsa Salud prevención con 3,000 actividades para Mundial 2026
trump_critica_antipatriotico_voto_para_limitar_guerra_iran_41d9cfa9f9
Trump critica 'antipatriótico' voto que limita su guerra con Irán
publicidad

Más Vistas

photo_2026_06_02_11_43_57_dbe3a00c55
Orégano de Nuevo León obtiene protección de indicación goegráfica
adajsdja_69d0288f88
Hallan muerto en vía al aeropuerto; caos vial retrasa a pasajeros
inter_gusano_barrenador_honduras_3c42669cba
Detectan en Nuevo León primer caso humano de gusano barrenador
publicidad
×