Probióticos: los aliados de la salud intestinal

Durante años, la salud se entendió como el resultado del buen funcionamiento de órganos y sistemas. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que en nuestro cuerpo habita un universo microscópico formado por billones de microorganismos que desempeñan un papel fundamental en nuestro bienestar.

Dentro de este ecosistema destacan los probióticos, organismos vivos que ayudan a mantener el equilibrio de la microbiota y que hoy ocupan un lugar privilegiado en la investigación nutricional y médica.

Los probióticos participan en múltiples funciones relacionadas con la salud digestiva. Su principal tarea consiste en contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal, una compleja comunidad de bacterias, hongos y otros microorganismos que habitan principalmente en el intestino.

Cuando este ecosistema se altera por factores como el estrés, una alimentación deficiente, enfermedades o el uso de antibióticos, pueden aparecer problemas digestivos e incluso alteraciones en otros sistemas del organismo.

Los probióticos ayudan a restaurar ese equilibrio al competir con microorganismos potencialmente dañinos y favorecer un ambiente intestinal saludable.

Diversos estudios han señalado que determinadas cepas probióticas pueden contribuir a prevenir la diarrea asociada al uso de antibióticos, reducir algunos trastornos digestivos y fortalecer ciertas funciones inmunológicas. (Con información de Agencias)

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La mejor manera de favorecer una microbiota saludable no consiste únicamente en consumir probióticos, sino en mantener una alimentación variada y rica en fibra. Frutas, verduras, legumbres y cereales integrales proporcionan nutrientes que sirven de alimento a las bacterias benéficas del intestino.

Además, los expertos recomiendan acompañar el consumo de probióticos con hábitos saludables como realizar actividad física regularmente, dormir lo suficiente y reducir el estrés, factores que también influyen en la composición de la microbiota.

¿En qué alimentos se encuentran?

Los probióticos pueden obtenerse tanto a través de suplementos como de ciertos alimentos fermentados. Entre las fuentes más conocidas se encuentran:

* Yogur con cultivos vivos

* Kéfir

* Chucrut fermentado

* Kimchi

* Miso

* Tempeh

* Algunas variedades de quesos fermentados

* Kombucha

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