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Nuevo León

Promete puente como candidata; ahora de alcaldesa 'no me compete'

En la campaña electoral del 2024, cuando buscaba la alcaldía del municipio de Los Ramones, la panista Lizeth Leal firmó el compromiso de reconstruir este puente

  • 24
  • Abril
    2026

Mientras los habitantes de 14 comunidades de Cadereyta y Los Ramones siguen cruzando en balsa el Río San Juan debido a que el puente vehicular está derribado, las autoridades se deslindan de la responsabilidad.

Los niños tienen que viajar en balsa, los trabajadores tienen que trasladarse en esa vieja embarcación para ir a las huertas y ranchos a laborar, y lo mismo hacen los abuelitos para ir a sus consultas médicas.

Esto es para cruzar a la altura de la comunidad de El Tepehuaje, en Cadereyta, a Las Alazanas, en Los Ramones, y viceversa, porque el puente vehicular en el Río San Juan lleva seis años destruido a raíz del paso de la tormenta Hanna.

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"Vamos en medio del peligro, a riesgo de nuestra vida”, dice una madre de familia.

"Con peligro de que se caiga uno”, dice otro de los habitantes que va en la balsa.

En la campaña electoral del 2024, cuando buscaba la alcaldía del municipio de Los Ramones, la panista Lizeth Leal firmó el compromiso de reconstruir este puente.

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Los habitantes conservan una prueba de eso: la cartulina firmada por ella, como primer compromiso de una serie de promesas que por escrito ella hizo ante la comunidad de Las Alazanas, cuando pedía el voto.

Pero hoy, que ya es alcaldesa, dice que el tema no le compete, sino que es estatal y federal.

"Es responsabilidad del Estado y de la Federación", dijo la hoy presidenta municipal en entrevista.

La balsa siempre va "cargadita" de niños, madres de familia, abuelitos y trabajadores.

Los habitantes pidieron a los propietarios de ranchos en la zona, Miguel Garza, Alberto Galán, Eduardo Cheriti, Jesús Villarreal y Ramiro González, presionar a las autoridades para reconstruir el puente porque, si no, los empleados  seguirán batallando para ir a trabajar, y para comercializar las mercancías.

El municipio de Cadereyta insistió en que este puente no le compete a su municipio.

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