Piden no quitarle el agua a NL para dársela a Texas

Porque Nuevo León tiene frente a sí un escenario de escasez de lluvia, legisladores federales exigieron que el agua de los nuevoleoneses que está en la Presa El Cuchillo no sea enviada a los texanos como parte del plan de pago de agua a Estados Unidos.

Esto ya ocurrió el año pasado cuando se envió el 36% del agua que le cabe a dicho embalse a Tamaulipas y luego al vecino país.

Pero ante el pronóstico de panorama seco, diputados del PRI y PAN pidieron que esto no se repita más.

Y es que las aguas de la cuenca del río San Juan, que es donde está la presa El Cuchillo, podrán ser utilizadas para pagar la deuda hídrica con Estados Unidos... ¡Hasta el 2029!

El Acta 331, firmada en noviembre del 2024, que se agregó al Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos de 1944, indica que esta disposición expirará cinco años después.

Las aguas de la presa El Cuchillo, de Nuevo León, así como la Marte R. Gómez, de Tamaulipas, las cuales forman parte de la cuenca del río San Juan, fueron metidas al pago de agua a Estados Unidos sin consultar a las entidades, según han declarado autoridades de ambos estados.

Aunque oficialmente no se dijo que era para ese fin, en enero, abril y diciembre del año pasado, a El Cuchillo se le extrajeron 410 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua, que son el 36% de su capacidad y los cuales fueron a la Marte R. Gómez y de ahí a Estados Unidos.

Por eso, ante un panorama de escasas lluvias para este año en Nuevo León, diputados federales del PRI y PAN llamaron a que se elimine la cuenca del Río San Juan del tratado y que no se vuelva a incluir en futuros quinquenios.

El argumento de los legisladores es que el agua de la Presa El Cuchillo representa una de las principales fuentes de abasto para la urbe regia y que no fue construida como parte del esquema de pagos al vecino país.

El diputado federal, Víctor Pérez, indicó que incluso el Acta 331 debió ser aprobada por el Senado porque todo acuerdo internacional debe ser analizado por la cámara alta, lo cual nunca ocurrió.

“Necesitamos defender el agua, necesitamos ponerle una hasta aquí a ese acuerdo que se hizo de manera unilateral en el 2024 y que de ninguna manera puede causar efectos".

“Nuestra agua debe ser para consumo de la gente de Nuevo León, para consumo humano de la gente de Tamaulipas y, pues, esa cuenca de nuestros ríos no debe incluirse de ninguna manera para pagar esa deuda que tenemos”, indicó.

La también diputada federal, pero priista, Marcela Guerra, afirmó que es claro que Nuevo León debe cumplir con esas responsabilidades que tiene con Estados Unidos, pero se debe buscar la manera de no arriesgar el abasto metropolitano.

“México, como país, debemos cumplir con nuestros compromisos internacionales, pero no a costa de poner en riesgo el abasto humano ni la estabilidad social, sobre todo de la región noroeste que está más afectada por la sequía".

“Estas son sequías ya típicas de Nuevo León; están avanzando, está avanzando mucho la desertificación de las mismas”, dijo Guerra Castillo.

El viernes pasado, El Horizonte dio a conocer que Conagua prevé un año seco, pues las lluvias estarán por debajo del promedio.

En el caso de la primavera, las lluvias estarán casi 40% por debajo de lo normal y aunque todavía no hay datos para verano, se prevé que la situación sea la misma pues está en curso el fenómeno meteorológico de La Niña que ocasiona escasez de precipitaciones.

Ante esto, la Conagua llamó a no confiarse, pues si bien las presas de Nuevo León están casi llenas, el consumo de agua sigue subiendo en la urbe regia.

Guerra Castillo indicó que en el pago de agua a Estados Unidos debe haber total transparencia para que la política hídrica no sea un secreto, sino una estrategia bien planeada.

“Para poder cumplir con Estados Unidos, lo cual sí se tiene que hacer porque es vinculante, no se puede dejar sin agua a los mexicanos; el tratado contempla que solamente cuando haya condiciones”, dijo la legisladora.

Ya se le sacó al Cuchillo para pago a EUA

Cada cinco años, México le tiene que pagar a Estados Unidos 2,158 millones de metros cúbicos de agua (Mm³), que son 431 Mm³ por año.

De hecho, para el quinquenio que arranca en este 2026, ya se acordó un pago de más de 400 Mm³.

Una vez que entró en vigor el Acta 331, la Conagua realizó desfogues de la Presa El Cuchillo en enero y abril del año pasado para sacar 260 Mm³ y en diciembre pasado le extrajo 150 Mm³.

Esto se habría usado para abonar parte de los 1,091 Mm³ y luego los 249 Mm³ que exigió el presidente Donald Trump.

En total, se pagaron por parte de México 1,340 mm³ de los 2,100 mm³, por lo que quedó un adeudo.

ESTO DICE EL ACTA 331

El Acta 331 que “metió” el agua de El Cuchillo al pago a Estados Unidos indica que su vigencia terminará en cinco años, es decir, en el 2029, pues se firmó en el 2024.

Además, indica que se usará el agua del río San Juan cuando haya disponibilidad.

“México podrá utilizar las aguas que el Tratado de Aguas de 1944 le asigna de los Ríos San Juan y Álamo conforme a lo estipulado en el Artículo 4.A.a) del Tratado de Aguas de 1944 para reducir o evitar un potencial faltante, cuando México no las necesite o no las pueda utilizar, sin que dicha autorización o el uso de las citadas aguas establezca, con relación a las mismas, ningún derecho para continuar derivándolas”, señala el acta.

Así se encuentra El Cuchillo

Las aguas de la cuenca del Río San Juan podrán ser usadas para pagar la deuda con Estados Unidos hasta el 2029. Voces llaman a reconsiderar esta medida tomando en cuenta las expectativas de lluvia para Nuevo León este año. El año pasado, ya se usó ese líquido para ese fin, según datos.

Capacidad de almacenamiento de El Cuchillo: 1,123 Mm³.

Llenado actual: 742 mm³

Porcentaje de almacenamiento: 66%

Cantidad de agua que se le desfogó el año pasado: 410 Mm³.

Porcentaje equivalente del total de la presa: 36%

