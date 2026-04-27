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Nuevo León

Pronostica SMN lluvias en Nuevo León durante el Mundial 2026

El fenómeno de ‘El Niño’ marcará el clima en Nuevo León con calor intenso, menor lluvia en verano y posibles precipitaciones atípicas hacia el cierre del año.

  • 27
  • Abril
    2026

El panorama meteorológico para Nuevo León en este 2026 traerá variaciones importantes, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional, tras la presencia del fenómeno El Niño. La entidad experimentará un inicio de temporada con humedad, seguido de un verano con temperaturas “sofocantes” y la posibilidad de un cierre de año con precipitaciones inusuales.

¿Cómo impactará ‘El Niño’ al clima en Nuevo León?

Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, detalló que el establecimiento de El Niño alterará el comportamiento habitual del clima en diversas regiones del país.

Este pronóstico cobra relevancia ante la expectativa por la Copa del Mundo de la FIFA, ya que a partir de julio se esperan precipitaciones por debajo del promedio en el noreste, centro, oriente y sureste del país.

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¿Habrá lluvias o calor extremo en verano?

Durante julio y agosto se prevé un alto potencial para ondas de calor severas, con especial énfasis en los estados del noreste, donde las temperaturas podrían alcanzar niveles extremos.

A pesar de este escenario, las autoridades señalaron que esto no significa ausencia de riesgo para Nuevo León. Estados como Tamaulipas y Veracruz continúan entre las entidades con mayor incidencia de impactos por sistemas meteorológicos.

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¿Existe riesgo de lluvias intensas hacia fin de año?

El organismo indicó que un solo sistema que logre ingresar a tierra podría modificar de forma significativa el balance hídrico del estado, generando lluvias relevantes.

Además, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que existe un 25 % de probabilidad de que El Niño evolucione hacia una fase de intensidad muy fuerte durante el invierno, lo que podría alterar de forma considerable los patrones de temperatura y humedad en el país.


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