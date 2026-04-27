Se gradúan profesionistas del Instituto Tecnológico de Nuevo León

Con la presencia de autoridades educativas y representantes de corporaciones federales y militares, se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la octogésima tercera generación del Instituto Tecnológico de Nuevo León, donde 153 estudiantes concluyeron su formación profesional.

Autoridades acompañan ceremonia de graduación

Durante el evento estuvieron presentes la maestra Maricela Margarita Hernández Rodríguez, titular de la Oficina de Enlace Educativo del Estado de Nuevo León; el coronel de la Guardia Nacional, Pedro Manuel Cortés Gil; así como el capitán primero Pablo Radilla Reyes, representante de la Séptima Zona Militar.

También asistieron Eugenio Valle, en representación de Juan Paura García, secretario de Educación de Nuevo León; Lesly Yamilett Treviño Reyna, Subdirectora de Planeación y Vinculación; Jorge Eduardo Ortega López, subdirector académico; y el ingeniero Pedro Rosales Gutiérrez, director del Instituto Tecnológico de Nuevo León y anfitrión de la ceremonia.

Egresan estudiantes de diversas ingenierías y posgrado

En esta generación egresaron estudiantes de las carreras de Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Además, seis alumnos concluyeron satisfactoriamente sus estudios de posgrado.

Durante su mensaje, el director Pedro Rosales Gutiérrez destacó que esta graduación representa el resultado del esfuerzo realizado durante más de cuatro años de formación académica.

“Es el fruto de todo el trabajo que desarrollamos a lo largo de cuatro años y medio que dura su carrera. Es un gran orgullo estar presentes y presenciar cada una de las muestras de nerviosismo, cariño, emoción y entusiasmo que nuestros graduados demuestran en un evento tan feliz”, expresó.

Añadió que los nuevos profesionistas serán parte activa del desarrollo de la entidad y del país.

“Estamos orgullosos de ellos, sabiendo que van a cambiar esta sociedad para bien y que harán un gran papel para mejorar nuestro estado de Nuevo León, nuestro país y el mundo entero”, señaló.

Reconocen esfuerzo académico y logros destacados

Por su parte, el maestro de honor José Isidro Hernández Vega informó que en esta ceremonia se graduaron seis alumnos de posgrado: cinco de la Maestría en Ingeniería Administrativa y uno de la Maestría en Ingeniería.

“Es un orgullo para mí ser testigo de honor porque representa todo ese esfuerzo que realizaron los estudiantes en un grado de maestría, desarrollando proyectos de investigación y de innovación”, comentó.

Añadió que los nuevos maestros cuentan con herramientas para aportar soluciones en áreas administrativas, de ingeniería, robótica, control y tecnologías sustentables.

Asimismo, uno de los momentos destacados de la ceremonia fue el reconocimiento a Itzel Alejandra Campos Villanueva, quien obtuvo el primer lugar de la generación con un promedio de 95.77 en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

La egresada expresó su sorpresa y alegría por recibir esta distinción.

“Es todo un logro para mí. No creí ser el primer lugar de generación, la verdad no lo esperaba”, señaló.

Comentó que su interés por esta carrera surgió desde temprana edad, influenciada por su entorno familiar y su gusto por la tecnología.

“Desde muy pequeña me enfoqué mucho en la cuestión de computación. Tengo dos hermanos mayores que también están enfocados en eso y me influyeron bastante”, explicó.

Sobre su paso por la institución, reconoció la calidad académica y el respaldo brindado por docentes y personal administrativo.

“Hay maestros muy capaces y muy buenos. También nos apoyan mucho los profesores y los administrativos. Aprendí muchas cosas dentro de la carrera y estoy satisfecha con lo que aprendí”, afirmó.

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de orgullo y celebración entre graduados, familiares y docentes, quienes reconocieron el esfuerzo y dedicación de los nuevos profesionistas.





Comentarios