Empresario responde a polémica por XV años de su hija en Tabasco

El empresario tabasqueño Juan Carlos Guerrero Rojas rompió el silencio tras la polémica generada por los lujosos XV años de su hija María Fernanda Guerrero, celebrados recientemente en Villahermosa.

La fiesta, que rápidamente se volvió viral en redes sociales por su despliegue de lujo y la presencia de artistas internacionales, provocó cuestionamientos sobre el origen de los recursos familiares y presuntos vínculos políticos del empresario.

Ante la creciente controversia, Guerrero Rojas difundió una nota aclaratoria en la que rechazó las cifras millonarias que se han mencionado sobre el costo del evento y negó cualquier relación irregular con Petróleos Mexicanos o con figuras políticas como el senador Adán Augusto López Hernández.

"Con relación a la controversia generada el pasado domingo en distintos espacios mediáticos y redes sociales respecto de la celebración de los quince años de la menor María Fernanda, consideramos necesario realizar diversas precisiones".

La razón personal detrás del festejo

En el documento, firmado por el despacho GMK & Associates, el empresario explicó que la decisión de organizar una celebración de gran magnitud se originó en una experiencia personal.

Según el comunicado, hace aproximadamente tres años enfrentó una grave complicación de salud. Tras superar ese episodio, decidió “celebrar la vida y la oportunidad de compartir momentos significativos con su familia”, especialmente con su hija en una fecha tan importante.

"En primer término, si bien es cierto que la celebración referida pudiera ser percibida por algunos sectores como un evento de gran magnitud, es importante contextualizar las circunstancias personales que motivaron dicho festejo. El Sr. Guerrero Rojas, padre de la festejada, atravesó hace aproximadamente tres años una complicación severa de salud, situación que afortunadamente ha sido superada. A raíz de esa experiencia personal, el Sr. Guerrero Rojas tomó la decisión de celebrar la vida y la oportunidad de poder estar presente y compartir estos momentos significativos con su familia, particularmente con su hija en una fecha tan importante", se lee en el texto.

El texto también señala que, a raíz de esa experiencia, Guerrero Rojas ha reforzado su participación en proyectos de responsabilidad social y apoyo a personas en situación vulnerable.

El empresario aseguró que los montos difundidos sobre el costo del festejo, que en algunas versiones superan los 45 millones de pesos, son “totalmente falsos y desproporcionados”, al considerar que se basan únicamente en especulaciones.

También aclaró que su relación laboral directa con Petróleos Mexicanos ocurrió hace más de 16 años, cuando realizó prácticas profesionales en el área de informática, y negó haber trabajado en el área administrativa de la empresa desde 2010.

"Por otra parte, también consideramos importante precisar que el Sr. Guerrero Rojas es proveedor de la empresa productiva del Estado Petróleos Mexicanos (PEMEX) desde el año 2010, manteniendo una relación comercial ininterrumpida, durante más de dieciséis años, y no desde hace siete años como erróneamente se ha señalado en algunas publicaciones", apuntó en el comunicado.

Asimismo, indicó que tanto él como sus empresas han sido auditados en diversas ocasiones por autoridades como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, sin que se hayan detectado irregularidades.

Un festejo que desató debate nacional

La celebración de los XV años de “Mafer” Guerrero incluyó una producción de gran escala con temática inspirada en Nueva York, alfombra roja, escenografía monumental y presentaciones musicales.

Entre los artistas que participaron en el evento estuvieron Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi, Matute y Pablo Montero.

La ambientación del recinto incluyó estructuras inspiradas en la Estatua de la Libertad, áreas VIP, catering gourmet y tiendas efímeras de marcas como Hermès, Sephora, McDonald's y 7‑Eleven.

Originario de Comalcalco, Guerrero Rojas está vinculado a diversas compañías de los sectores energético, inmobiliario, agrícola y logístico.

Entre sus empresas destaca Petroservicios Integrales México, que en 2023 firmó contratos con Pemex por 104 millones de dólares, además de otras firmas relacionadas con servicios petroleros, logística e inmobiliaria.

Además, el empresario ha impulsado proyectos vinculados a la exportación de cacao, uno de los productos más emblemáticos de la economía tabasqueña.

La fiesta de XV años de su hija, sin embargo, ha puesto su nombre bajo el foco público, generando un debate nacional sobre el lujo, la desigualdad y la transparencia en el origen de grandes fortunas en México.

