Nuevo León

Prevén tolvaneras por ráfagas de viento en Área Metropolitana

Se solicitó a los sectores implementar acciones extraordinaria para disminuir emisiones y realizar los ajustes pertinentes en sus procesos productivos

La Secretaría de Medio Ambiente informó que se prevén la entrada de polvo y tolvaneras en diversos sectores de la zona metropolitana, como consecuencia de condiciones meteorológicas asociadas al sistema de baja presión que pasará por Texas previo a la entrada del frente frío 40.

Ráfagas de hasta 80 km/h provocara estragos

Se estima que estas corrientes de viento podrían producir ráfagas de entre 60 y 80 km/ y provocarán un incremento en los niveles de material particulado en la atmósfera.

Se solicitó al sector industrial y comercial implementar acciones extraordinaria para disminuir emisiones y realizar los ajustes pertinentes en sus procesos productivos.

Es por ello que, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informadas a través de los canales de comunicación oficiales, tales como el portal sobre la calidad del aire.nl.gob.mx y la propia dependencia ambiental.

 

 

 


