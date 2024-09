Proponen ahora reforma judicial… ¡en Nuevo León!

Para acabar con “el control de la partidocracia a los magistrados locales”, en Nuevo León también ya surgió una propuesta de Reforma Judicial… pero para aplicarla en el Poder Judicial del Estado.

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local y el Estado impulsarán una reforma integral a ese poder para que, según afirman, quienes lleguen a ser magistrados tengan “verdadera carrera judicial” y cuenten “con los menos lazos posibles con partidos políticos y sus intereses”.

Aunque no comulgan con la idea de que los magistrados se elijan mediante voto popular, MC anunció que “analizará la reforma judicial federal a fin de tomar lo mejor de esta” y aplicarla en el estado.

MC propone que quienes aspiren al cargo de magistrado no hayan sido legisladores, funcionarios públicos, fiscales, ni haber sido militante de un partido tres años antes de su nombramiento.

También se propone tener una carrera judicial, aunque todavía no se establece la cantidad de años.

Otro requerimiento es que quienes aspiren al cargo se sometan a una serie de evaluaciones y a pruebas de control y de confianza, lo cual actualmente no es necesario.

La propuesta de reforma es de la bancada de MC, sin embargo, el Estado, en voz del secretario General de Gobierno, Javier Navarro, señaló que ellos perfilan enviar al Congreso una iniciativa en el mismo sentido.

“Sí, ya vamos a quitarnos a los políticos sirviendo de jueces, magistrados y de presidentes del Poder Judicial, vamos a poner a gente proba, que esté capacitada, gente con experiencia.

“Nosotros también podríamos trabajar en una propuesta, podemos mandar una iniciativa y ya será discutida en el Congreso y serán ellos que tengo que resolver”, afirmó Navarro en entrevista.

Actualmente, el Tribunal Superior de Justicia está compuesto por 16 magistraturas, de las que 10 son hombres y seis mujeres.

Se busca que la nueva conformación sea paritaria, es decir, ocho hombres y ocho mujeres.

Los candados tienen dedicatoria, pues el actual presidente del Poder Judicial del Estado, Arturo Salinas Garza, es militante del PAN, y cuando fue nombrado tanto magistrado como cabeza de ese poder, tenía 2 años y cuatro meses de haber sido coordinador de los diputados locales panistas.

De hecho, Sandra Pámanes, vicecoordinadora de la fracción legislativa de MC, afirma que el caso de Salinas y la necesidad de contar con un Poder Judicial independiente es lo que inspira la propuesta de reforma.

Una propuesta de reforma ya se presentó en la legislatura pasada, pero se relanzará para que contenga “todo lo bueno” de la reforma judicial federal.

“Nosotros en la anterior legislatura presentamos una iniciativa que incluso así le llamamos: la iniciativa antiArturo Salinas.

“Se tiene que considerar un perfil (para ser magistrado) que sea profesional, que tenga un expertis y una carrera dentro del Poder Judicial importante, antes de pensar en que tenga un peso 100% de interés político porque solamente responde los intereses de los partidos políticos”, afirmó Pámanes.

Arturo Salinas Garza fue nombrado magistrado en febrero del 2021 y en agosto de ese año lo hicieron presidente del Poder Judicial.

En ese entonces, afirmó que renunciaba a su “activismo político”, pero no a su militancia albiazul.

¿Cómo van a elegirse?

En el método de elección que propuso MC y retomará en su nueva iniciativa, plantean que quienes aspires a ser magistrados se inscriban en una convocatoria que lance en estado y tras evaluarlos, enviará los perfiles que cumplan con los requisitos al Congreso el cual los entrevistará y validará.

A los que pasen el filtro de conocimientos y pruebas de control y confianza, le serán regresados al gobernador y este a su vez integrará ternas de donde saldrán los ganadores por la votación de 26 diputados.

Con esto, se desecha el método de elección popular como se aprobó a nivel federal.

“No es elección directa como nivel federal, no necesariamente, no creemos que sea la vía en este caso, no en ese momento cuando lo planteamos nosotros.

“Habrá que rescatar muchas cosas federales para poder ser muy precisos es lo que se pudiera generar a nivel local”, dijo Pámanes.

Buscan que nueva ley arominice con reforma federal

El secretario de Gobierno, Javier Navarro, afirmó que los diputados tendrán que trabajar en este tema en lo que resta del año y en los primeros meses del siguiente, pues la reforma federal demanda una armonización.

Esta deberá estar lista para junio del otro año que es cuando a nivel federal se elegirían a los jueces del Poder Judicial Federal.

“Esto viene ya rápido y sobre todo hay que homologar esta reforma, yo siento bien hacer la homologación para que no nos agarren los dedos en la puerta porque trae una fecha determinada la reforma federal, hablan de junio del 25, entre más pronto lo hagamos mejor”, indicó.

Y PT perfila apoyo a la reforma judicial de NL

A la propuesta planteada por MC, la bancada del Partido del Trabajo en Nuevo León (PT), busca a través de su agenda mínima sumarse a la modificación del sistema Judicial en la entidad.

