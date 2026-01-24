Protección Civil alerta por frente frío 31 en Nuevo León

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, informó a través de Nuevo León Informa sobre el ingreso del frente frío número 31 de la temporada, de los 48 sistemas que se prevé afecten al país durante el periodo invernal.

Durante este día, el clima se ha mantenido cambiante, con presencia de neblina en algunos municipios. Las autoridades señalaron que las carreteras se encuentran transitables, aunque exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones.

El aeropuerto opera de manera normal.

La temperatura máxima estimada para hoy es de 18 grados al mediodía, con valores que oscilan entre los 8 y 20 grados.

Hacia el cierre del día se espera un descenso hasta los 8 grados, conforme el frente frío continúe su avance.

Martes, el día más frío

De acuerdo con el pronóstico, lunes y martes se registrarán las temperaturas más bajas, con mínimas de entre 2 y 4 grados y cielo despejado.

El martes sería el día más frío. Ya se reportan las primeras nevadas en Durango, mientras el sistema avanza desde el sur de Texas hacia el norte de México y Nuevo León.

Para el próximo fin de semana, alrededor del 31 de enero, se prevé la llegada de otro frente frío, aunque de menor intensidad.

Albergues y llamado a la prevención

Protección Civil activó el protocolo Carrusel, con más de 132 albergues habilitados en todo Nuevo León, en coordinación con el DIF.

Se reiteró a la población la importancia de mantenerse informada a través de fuentes oficiales, especialmente durante enero y febrero, meses en los que el frío impacta con mayor intensidad en la entidad.

Ante el intenso frío, autoridades exhortaron a la población a extremar cuidados al momento de mitigar las bajas temperaturas, especialmente en el uso de calentadores eléctricos y de gas dentro de los hogares.

Riesgos por monóxido de carbono

Recordaron que en años anteriores se registraron decesos por intoxicación con monóxido de carbono. Aunque este año se reporta saldo blanco en este rubro, se insistió en mantener medidas preventivas para evitar riesgos.

Se recomendó mantener una ventilación adecuada en las viviendas cuando se utilicen calentadores de gas, no dejarlos encendidos al salir de casa y revisar previamente las conexiones y mangueras antes de su uso.

Precauciones con calentadores eléctricos

Las autoridades advirtieron que el uso de calentadores eléctricos puede sobrecargar el sistema eléctrico del hogar. Por ello, pidieron verificar que los aparatos estén en buen estado, conectarlos directamente a la toma eléctrica y apagarlos antes de dormir o salir de casa.

En caso de que un calentador emita olor a quemado, se debe desconectar de inmediato y evitar colocar objetos sobre su superficie.

Asimismo, se pidió no utilizar anafres ni hornillas de estufa dentro de los hogares, ya que representan un alto riesgo para la salud y la seguridad.

Nota en desarrollo.

Comentarios