Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
edsvcaqwe_0009ff41f5
Nuevo León

Protección Civil alerta por frente frío 31 en Nuevo León

El frente frío 31 provoca descenso de temperaturas en Nuevo León; se esperan mínimas de hasta 2 grados y albergues permanecen habilitados

  • 24
  • Enero
    2026

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, informó a través de Nuevo León Informa sobre el ingreso del frente frío número 31 de la temporada, de los 48 sistemas que se prevé afecten al país durante el periodo invernal.

Durante este día, el clima se ha mantenido cambiante, con presencia de neblina en algunos municipios. Las autoridades señalaron que las carreteras se encuentran transitables, aunque exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones.

El aeropuerto opera de manera normal.

La temperatura máxima estimada para hoy es de 18 grados al mediodía, con valores que oscilan entre los 8 y 20 grados.

Hacia el cierre del día se espera un descenso hasta los 8 grados, conforme el frente frío continúe su avance.

Martes, el día más frío

De acuerdo con el pronóstico, lunes y martes se registrarán las temperaturas más bajas, con mínimas de entre 2 y 4 grados y cielo despejado.

wefvcw.JPG

El martes sería el día más frío. Ya se reportan las primeras nevadas en Durango, mientras el sistema avanza desde el sur de Texas hacia el norte de México y Nuevo León.

Para el próximo fin de semana, alrededor del 31 de enero, se prevé la llegada de otro frente frío, aunque de menor intensidad.

Albergues y llamado a la prevención

Protección Civil activó el protocolo Carrusel, con más de 132 albergues habilitados en todo Nuevo León, en coordinación con el DIF.

Se reiteró a la población la importancia de mantenerse informada a través de fuentes oficiales, especialmente durante enero y febrero, meses en los que el frío impacta con mayor intensidad en la entidad.

Ante el intenso frío, autoridades exhortaron a la población a extremar cuidados al momento de mitigar las bajas temperaturas, especialmente en el uso de calentadores eléctricos y de gas dentro de los hogares.

Riesgos por monóxido de carbono

Recordaron que en años anteriores se registraron decesos por intoxicación con monóxido de carbono. Aunque este año se reporta saldo blanco en este rubro, se insistió en mantener medidas preventivas para evitar riesgos.

swdev.JPG

Se recomendó mantener una ventilación adecuada en las viviendas cuando se utilicen calentadores de gas, no dejarlos encendidos al salir de casa y revisar previamente las conexiones y mangueras antes de su uso.

wvwe.JPG

Precauciones con calentadores eléctricos

Las autoridades advirtieron que el uso de calentadores eléctricos puede sobrecargar el sistema eléctrico del hogar. Por ello, pidieron verificar que los aparatos estén en buen estado, conectarlos directamente a la toma eléctrica y apagarlos antes de dormir o salir de casa.

swdrvs.JPG

En caso de que un calentador emita olor a quemado, se debe desconectar de inmediato y evitar colocar objetos sobre su superficie.

Asimismo, se pidió no utilizar anafres ni hornillas de estufa dentro de los hogares, ya que representan un alto riesgo para la salud y la seguridad.

sewrvg3.JPG

Nota en desarrollo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Foto_1_35cc4f237c
Secretaría de igualdad e inclusión inicia operativo invernal
nl_carretera_nacional_0765896ba7
Alertan riesgo vial en Carretera Nacional tras accidentes
EH_UNA_FOTO_2026_01_25_T141529_992_c78ee5ab3c
Activa DIF NL y PCNL 'Operativo Carrusel' por intenso frío
publicidad

Últimas Noticias

inter_obama_mineapolis_80b1cee4c5
Los Obama critican a Trump por tiroteos de ICE en Mineápolis
Manchester_united_2026_arsenal_12a11b897d
Manchester United gana por segunda vez consecutiva ante Arsenal
inter_mark_carney_a1ed7e6630
Canadá no firmará acuerdo con China tras amenazas de Trump
publicidad

Más Vistas

tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
Whats_App_Image_2026_01_24_at_10_32_29_1_7ed55fee1f
Salud alerta por sarampión y refuerza vacunación en Nuevo León
Emma_Watson_Tigres_f82407ab21
¿Traerá magia? Tigres Femenil ficha a Emma Watson
publicidad
×