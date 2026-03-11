Podcast
Nuevo León

Inaugura Félix Arratia otro Espacio de Unidad en tiempo récord

La obra destacó no solo por su infraestructura, sino por su eficiencia operativa, al concluirse en apenas 70 días, 20 menos de lo proyectado originalmente

  • 11
  • Marzo
    2026

En un esfuerzo por acelerar la recuperación del tejido social en el municipio, el alcalde Félix Arratia Cruz inauguró hoy el Espacio de Unidad número 34 en la colonia Hacienda Real. La obra destacó no solo por su infraestructura, sino por su eficiencia operativa, al concluirse en apenas 70 días, 20 menos de lo proyectado originalmente.

Una meta ambiciosa: 100 espacios en 3 años

Durante el corte de listón, el edil subrayó que este proyecto es una pieza clave para alcanzar la meta de 100 espacios públicos recuperados durante su administración de tres años. Arratia enfatizó que, a diferencia de gestiones anteriores, estos centros no serán abandonados tras su entrega.

"No solamente se trata de rehabilitar el espacio público; queremos que vaya acompañado de un proceso de apropiación. Los Espacios de Unidad están pensados para todos: desde los más pequeños hasta los adultos mayores", señaló el munícipe.

El alcalde aseguró que el Gobierno Municipal mantendrá una presencia permanente en el lugar mediante brigadas, actividades culturales y programas deportivos para evitar que las instalaciones caigan en el descuido.

Infraestructura de primer nivel

Esta nueva plaza forma parte de la segunda etapa del programa y destaca por albergar una de las canchas más extensas del proyecto, con una superficie de 800 metros cuadrados.

De acuerdo con el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, César García Cavazos, el equipamiento incluye:

  • Áreas peatonales: 600 m² de andadores y banquetas.

  • Recreación: Rehabilitación de juegos infantiles, aparatos de ejercicio y mesas tipo picnic.

  • Mobiliario urbano: 55 metros lineales de bancas de concreto y botes de basura.

  • Iluminación sostenible: Instalación de cinco luminarias solares y cuatro arbotantes con reflectores para garantizar la seguridad nocturna.

Expansión del programa

El beneficio para las familias juarenses no se detiene en Hacienda Real. El Gobierno Municipal informó que actualmente se encuentran en construcción cuatro Espacios de Unidad adicionales en las colonias Terranova, Villas de Oriente, Real de San José y Vistas de San Juan, los cuales ya reportan un avance superior al 50%.

Con estas acciones, la administración busca consolidar comunidades más unidas y activas, transformando terrenos antes subutilizados en puntos estratégicos de convivencia vecinal.


