Nuevo León

Puma no representa riesgo para visitantes en Chipinque

La reserva aclaró que las imágenes compartidas en sus redes sociales son registros reales obtenidos mediante cámaras de foto trampeo en los años 2019 y 2024

Tras la reciente viralización de imágenes de un puma captado en la Reserva Natural de Chipinque, la administración emitió un comunicado oficial para precisar el contexto de este material y enviar un mensaje de tranquilidad a los visitantes y a la comunidad en general.

“En relación con la percepción de riesgo, es importante dimensionarla con información basada en evidencia. En la Reserva Natural Chipinque no existen registros de ataques de puma a personas. Asimismo, no hay registros oficiales de ataques de puma en Nuevo León ni en México”, informó la asociación.

La reserva aclaró que las imágenes compartidas en sus redes sociales son registros reales obtenidos mediante cámaras de foto trampeo en los años 2019 y 2024. 

Por lo tanto, no se trata de avistamientos recientes en áreas de uso público, sino de resultados del programa permanente de monitoreo de fauna silvestre.

“Tras la publicación, circularon fragmentos del video fuera de su contexto original, lo que generó diversas interpretaciones y reacciones entre la audiencia. Para la Reserva Natural Chipinque es importante reiterar que el mensaje original se centró en destacar la salud del ecosistema, la baja probabilidad de encuentros directos y la importancia de respetar el espacio de la fauna silvestre, no en generar temor o desalentar las visitas”.

La Reserva Natural Chipinque, que abarca 1,791 hectáreas, reiteró que la coexistencia con la fauna silvestre es parte de la identidad de la zona metropolitana y exhortó a la población a seguir informándose a través de canales oficiales basados en evidencia científica.


