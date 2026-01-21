Podcast
Nuevo León

Nuevo León se prepara para un fin de semana congelante

Protección Civil estatal, mantiene un monitoreo permanente a través de radares para informar sobre cualquier actualización relevante

La llegada del Frente Frío número 31, impulsado por una masa de aire ártica, provocará un desplome drástico en el termómetro y condiciones de lluvia en la entidad durante el próximo fin de semana:

El sábado tendrá un amanecer frío con mínimas de 6 a 8°C; domingo, cuando el frío se intensifica con valores de 2 a 4°C y el lunes, se espera el punto crítico del sistema ártico, con temperaturas de 0 a 2°C en la zona metropolitana de Monterrey.

Según el reporte de las autoridades, el cambio meteorológico será radical.

Mientras que para este viernes se espera una tarde cálida con máximas de entre 24 y 26°C, el sistema frontal comenzará a manifestarse el sábado, marcando el inicio de un descenso gradual y ráfagas de viento de hasta 40 km/h.

Protección Civil estatal, en coordinación con la CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), mantiene un monitoreo permanente a través de radares para informar sobre cualquier actualización relevante.

Además de las bajas temperaturas, se prevén lluvias ligeras en diversos puntos del estado, lo que podría aumentar la sensación de frío.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones con niños y adultos mayores, estar atentos a los comunicados oficiales ante posibles cambios en el pronóstico y revisar calentadores y ventilación en los hogares para evitar intoxicaciones.


