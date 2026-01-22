Imponen mega multa de $83 mdp a Zinc Nacional

Una mega multa de $83 millones de pesos fue la que la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (Profepa) interpuso en contra de Zinc Nacional por todos los daños contaminantes que provocó con sus malas prácticas.

Fue a través de un comunicado que la Profepa dio a conocer que fue el pasado 17 de diciembre cuando se impulsó esta multa millonaria, además de que se le obligó a hacer diferentes acciones para remediar el daño al medio ambiente.

“Para la Profepa, el trabajo que hemos hecho a lo largo de todo un año con la empresa Zinc Nacional es un parteaguas en la forma de vigilar e inspeccionar el cumplimiento normativo por parte de las industrias. “Buscamos, ante todo, prevenir los impactos ambientales, pero si éste ya ocurrió, buscamos la reparación de los daños, evitar su repetición y resolver las causas de origen de estos. Con este convenio, la empresa está obligada a adoptar medidas para evitar generar nuevamente daños ambientales y la Procuraduría acompañará el cumplimiento del mismo”, dijo la procuradora Mariana Boy Tamborrell.

Medidas obligatorias para reducir la contaminación

Las medidas que deberá de cumplir Zinc Nacional son la reubicación de los procesos industriales más contaminantes como la recepción de polvos, el peletizado, el proceso Waelz y la calcinación a una nueva planta fuera de la zona habitacional del Área Metropolitana de Monterrey, sujeto a la obtención de permisos ambientales y a estudios de factibilidad.

También está obligado a hacer la restauración y conservación ambiental dentro del predio actual, con la destinación de más de cinco hectáreas para reforestación, conservación de flora y fauna y reinserción de especies nativas, además de la creación de un área voluntaria de conservación de cuatro hectáreas que será registrada ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

Monitoreo ambiental e infraestructura de control

En materia de control y prevención de daños ambientales, se prevé la implementación de un sistema de monitoreo continuo de emisiones contaminantes, con mediciones periódicas de partículas finas, metales pesados y otros compuestos, a cargo de laboratorios nacionales acreditados.

A esto se suman obras de infraestructura como la construcción de naves industriales cerradas, pavimentación de caminos internos y una fosa de captación de agua pluvial, con el objetivo de reducir la dispersión de contaminantes y mejorar el manejo del agua.

Por otra parte, la Profepa también anunció que tendrá una Red de Monitoreo Atmosférico nuevo con un sistema de medición de la calidad del aire que se instala en zonas industriales para complementar las redes oficiales de monitoreo.

Esta red ayudará a medir y caracterizar las emisiones y concentraciones de metales pesados y otros gases industriales para controlar sobre todo a las empresas de competencia federal.

Antecedentes de clausuras e inspecciones

Fue en enero del 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente las operaciones de la planta tras detectar equipos operando sin la debida autorización y grandes cantidades de materiales apilados al aire libre, además de emisiones fugitivas y contaminación en suelos y aire con metales como cadmio y plomo por encima de los límites permitidos.

La medida se sumó a inspecciones estatales cuando la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente de Nuevo León suspendió los hornos industriales de la empresa tras hallazgos de deficiencias en sistemas de control de emisiones.

Comentarios