Quitan a arquitecta de Casa Tec inundada de verificación urbana

Nora Toscano, la arquitecta que diseñó la Casa Tec que se inundó por la tormenta Alberto, fue eliminada por el Municipio de San Pedro Garza García del listado de verificadores de permisos de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

En el listado de 44 verificadores, Toscano Cavazos ya no aparece cuando todavía hace unas semanas su nombre figuraba abajo de Marco Esteban Carrillo Mena y antes que el de Mario Adrián Vázquez Campos.

Sin embargo, Toscano Cavazos aún porta la “cachucha” de consejera ciudadana del Instituto Municipal de Planeación y Gestión Urbana (IMPGU) de San Pedro, cuyo nombramiento le fue conferido el pasado 28 de mayo por el cabildo de ese municipio. Este encargo se le otorgó por un plazo de dos años.

El pasado 14 de junio, El Horizonte dio a conocer que María Nora del Ángel Toscano Cavazos era parte del padrón de Verificadores Responsables de Trámites (VRT) ante la ventanilla exprés de la Secretaría de Desarrollo Urbano de ese municipio, además de que era consejera del IMPGU.

Esto, según voces, generaba “intereses creados” porque, como verificadora, Toscano podía gestionar trámites y como consejera influiría en las políticas de desarrollo urbano que podrían beneficiar a sus clientes. Los verificadores están certificados por el municipio para llevar a cabo dichos trámites a privados.

“Las y los Verificadores Responsables de Trámites (VRT) son profesionales, arquitecto(a)s o ingeniero(a)s civiles independientes con una certificación que otorga Desarrollo Urbano y que ofrecen sus servicios a los ciudadanos en el proceso de trámites Urbanos" “Al ingresar tu trámite el VRT preparará la documentación necesaria de acuerdo a las normas urbanas establecidas para el municipio de San Pedro Garza García”

Por si fuera poco, Toscano también es parte de la polémica que derivó en la destitución de Javier de la Fuente como Secretario de Desarrollo Urbano, el cual nuevamente fue restituido por un juicio que ella promovió.

Como vecina, Toscano se inconformó contra la construcción de una vivienda ubicada en la calle Calzada de los Pinos, número 210, del fraccionamiento Las Calzadas, cuyos dueños luego ganaron recursos que fueron desacatados por De la Fuente, por lo que un juez ordenó su destitución.

El área de comunicación del municipio de San Pedro indicó que no tiene conocimiento de por qué Toscano ya no aparece en el listado de verificadores, pero indicaron que hasta el momento no ha ingresado ningún trámite.





