Ligero sismo sacude Santa Catarina este viernes

La tarde de este viernes un sismo sacudió al municipio de Santa Catarina, según datos difundidos por el Servicio Sismológico Nacional.

Fue aproximadamente a las 19:20 horas, que el movimiento telúrico se dejó sentir en la parte poniente del área metropolitana de Monterrey y la magnitud inicial que fue reportada fue de 3.7.

SISMO Magnitud 3.7 Loc. 8 km al NORTE de CD STA CATARINA, NL 19/12/25 19:20:21 Lat 25.74 Lon -100.47 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 20, 2025

El epicentro fue 8 km al norte de dicho municipio, aunque también se registraron reportes no oficiales en el poniente de Monterrey, cercanos al cerro de Las Mitras.

Fue a través de redes sociales que habitantes refirieron haber sentido un leve movimiento, principalmente en las ventanas de los domicilios, sin embargo, algunos otros vecinos afirmaron no haber sentido nada y se lo achacaron a las pedreras.

Sin daños ni lesionados

El reporte oficial por parte de Protección Civil de Nuevo León es que no hubo daños estructurales en edificios, situaciones de riesgo o personas lesionadas en Mitras y algunos puntos de Escobedo.

A pesar de ello, la corporación desplegó un operativo de prevención, en el cual varias unidades circulan en la zona donde se originó el sismo y colonias cercanas, para verificar que no existan daños mayores a un simple susto.

Ya es el segundo este año

Pese a que las montañas de la zona metropolitana apoyan a que prácticamente nunca se registren movimientos telúricos, esto no significa estar exento de ellos; prueba es Montemorelos, que cada año registra algunos sismos pequeños.

Sin embargo, este año ya fueron dos temblores que se registraron dentro del área metropolitana, algo que prácticamente nunca se presentó, al menos en tiempos recientes.

Recordemos que el primero, y más considerable, ocurrió el domingo 11 de mayo, pasadas las 19:00 horas, cuando el Sismológico Nacional reportó un movimiento de magnitud 4.6, el cual sí fue más perceptible.

Los reportes se extendieron a los municipios de Monterrey, Apodaca, Montemorelos, Juárez, Galeana, Zuazua, Iturbide, Cerralvo, Doctor González, Cadereyta, Santiago, Hualahuises, Ciénega de Flores, General Bravo, Allende, Santa Catarina, Linares, San Nicolás , Pesquería, Higueras, Vallecillo.

Afortunadamente, no pasó a mayores y no hubo daños mayores que varios sustos por el temblor.

Comentarios